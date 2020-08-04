Коронавирус в России и мире. Главное на 4 августа

По всему миру COVID-19 заразились свыше 18 миллионов человек. В России за последние сутки выявили 5394 новых случая. Всего с начала эпидемии выявлено 856 264 больных коронавирусом.

В России

Вирус уже унес жизни 14 207 человек. В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов. В метрополитене начались массовые рейды полиции для выявления нарушения эпидемических предписаний.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что три российские компании в сентябре уже начнут промышленный выпуск первой вакцины от коронавируса. В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России должна пройдет в течение ближайших десяти дней.

В Минобороны РФ также рассказали, что последние обследования добровольцев, на которых тестировали вакцину, показали наличие иммунитета к COVID-19.

Специалисты Роспотребнадзора начали учет количества проведенных КТ-исследований, чтобы изучить последствия. Коллективная доза от КТ-исследований за март–июнь 2020 года возросла в полтора раза из-за коронавируса. Это в свою очередь, чревато радиационно-индуцированными заболеваниями.

С 1 августа изменятся правила посещения спортивных мероприятий — теперь количество болельщиков на спортивных соревнованиях может быть увеличено с 10 до 50%.

В мире

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, тройку лидеров по количеству больных СОVID-19 составляют США (4,7 миллиона человек), Бразилия (2,7 миллиона) и Индия (1,8 миллиона).

Специалисты по всему миру пока не закончили работу над вакциной от SARS-cov-2, но США, Великобритания, Япония и страны ЕС уже забронировали 1,3 миллиарда доз препарата у основных производителей. Более бедные страны могут остаться в конце очереди за вакциной.

Подмосковные врачи, которые помогли Казахстану в борьбе с COVID-19, вернулись домой, их встретили в аэропорту Жуковский.

В Абхазии побоялись наплыва зараженных туристов, власти оказались не готовы открыть границы с Россией из-за сложной эпидемической ситуации.

Глава ВОЗ Адханом Гебрейесус объявил, что группа международных экспертов под руководством организации договорилась о расследовании с Китаем. Исследование будут проходить в Ухани, их цель — выявить возникновение коронавируса.