Коронавирус в России и мире. Главное на 30 июля

В США число жертв вируса превысило 150 тысяч. Производство российской вакцины начнется уже в августе. Украинец в третий раз заразился COVID-19.

В России

К утру 29 июля в России было выявлено 828 990 случаев COVID-19 (+5475 за сутки), умерли 13 673 больных (+169), выздоровели 620 333 (+8116). Число активных случаев составляло 194 984 (–2810 за сутки).

Вакцину, разработанную в НИЦ имени Гамалеи, могут зарегистрировать в течение двух недель. «После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — сообщил источник «Интерфакса».

Вакцину научного центра «Вектор» зарегистрируют в сентябре, первую партию планируют выпустить в октябре, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В самом центре намерены начать массовое производство препарата в конце 2020 — начале 2021 года.

В Чечне «из-за небольшого всплеска заболевания» ужесточили масочный режим и усилили контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Подробностей он не привел.

Каждый пятый житель Подмосковья переболел коронавирусом. По итогам обследования более 270 тысяч жителей Московской области антитела к COVID-19 обнаружили у 20,5% из них.

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время эпидемии в мире выявили свыше 16,9 миллиона заболевших, из них 664 748 человек умерли, почти 9,9 миллиона выздоровели. Суточный прирост вновь превысил 250 тысяч человек. По этому показателю лидируют США (около 70 тысяч новых больных за день), Бразилия (40-60 тысяч) и Индия (50 тысяч).

Число умерших в США превысило 150 тысяч — по последним данным, скончались 150 447 человек. В Бразилии скончались более 90 тысяч — зарегистрировано 90 134 смерти от COVID-19. В Мексике жертвами коронавируса стали 44 876 человек, в Индии — 34 193.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявивший ранее, что бессимптомно переболел коронавирусом, пришел на совещание с перебинтованной рукой. Из-под края бинта выглядывал, судя по всему, кончик катетера для капельницы.

Житель Тернопольской области Украины умудрился трижды заразиться коронавирусом, рассказал начальник регионального управления здравоохранения. Сообщения о повторном заражении COVID-19 появляются крайне редко. Считается, что после того, как человек переболеет вирусом, у него вырабатывается иммунитет, которого хватает на несколько месяцев.