Коронавирус в России и мире. Главное на 3 июня

Общее число заразившихся с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа в мире достигло за последние сутки 6 473 576 (+109 423) человек. Погибших насчитывается 383 324 (+4491) пациентов. Выздоровели — 2 985 122 (+82 030) больных.

Лидирующее место в мире по количеству зараженных COVID-19 занимает США — 1 880 128 (+21 197) человек. В стране погибли 108 048 (+1127) и выздоровели 625 264 (+9963) пациентов.

Второе место удерживает Бразилия. В государстве заболели 555 383 (+26 365) человека, умерли 31 243 (+1197) и вылечились 240 627 (+29 547) пациента.

На третьем место находится Россия, в которой заболели 424 085 (+8744) человек, умерл 5041 (+181) и выздоровели 187 216 (+11 129) пациентов.

В России

За минувшие сутки в Москве и Подмосковье врачи выписали 6354 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 88 269 человек, и, как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, их число продолжает увеличиваться.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в России умерли 5037 человек. За сутки в 84 регионах было выявлено 8863 новых случаев инфицирования. Из них у 41,9% не было клинических проявлений болезни. Всего под надзором врачей сейчас находится 423 741 пациент.

За сутки выздоровели 11 108 россиян, всего с начала эпидемии — 186 985.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Около трети регионов готовы смягчить ограничительные меры и перейти к первому этапу их отмены. В семи субъектах уже переходят на второй этап.

Чернышенко рассказал, что во многих регионах людям разрешили заниматься спортом на улицах без ограничений, но 320 тысяч спортивных объектов пока закрыты. Запрет на массовые мероприятия также пока нигде не отменяли.

Уникальную антикоронавирусную вакцину разработали в петербургском Институте экспериментальной медицины. Ее можно будет просто выпить — по консистенции и вкусу препарат будет напоминать обычный йогурт. Антиген вируса находится в ворсинках пробиотика. Вакцина уже проходит доклинические испытания.

В мире

Власти Кипра сообщили, что в июне открывают курорты, но приехать смогут туристы только из стран с благоприятной эпидемической обстановкой. В группу риска входят Россия, Великобритания, Украина, Казахстан, Грузия, США, Белоруссия и Швеция.

С 9 июня на Кипр смогут прилететь граждане 19 европейских стран, но они будут обязаны предъявить сертификат об отсутствии инфекции. Россиян, скорее всего, начнут принимать в начале июля.

Возможно, коронавирус может передаваться половым путем. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета. Они порекомендовали парам при занятии сексом использовать меры профилактики и избегать поцелуев, а также принимать душ до и после секса, и носить маски в процессе соития.

Их мнение поддержали медики Таиланда, посоветовавшие воздержаться от интимной близости и поцелуев в течение месяца переболевшим COVID-19. В российской академии наук также предостерегли от половой близости в случае, если у одного из партнеров есть симптомы ОРВИ.

Ученые США и Великобритании выяснили, что афроамериканцы чаще умирают от коронавирусной инфекции нового типа. В Соединенных Штатах темнокожие в 2,5 раза чаще белых американцев становятся жертвами инфекции. Афроамериканцы составляют 13% всего населения, при этом на их долю приходится почти четверть всех летальных случаев.

В Великобритании темнокожие граждане умирают от COVID-19 в четыре раза чаще, чем белокожие британцы.

Один из военнослужащих нацгвардии США в штате Миннесота, участвовавший в операциях по предотвращению беспорядков и мародерства на улицах, заразился новой коронавирусной инфекцией. У девяти его сослуживцев обнаружились симптомы заболевания.

Власти обеспокоены возможностью возникновения второй волны эпидемии. Люди во время демонстраций сбиваются в многочисленные толпы, многие из протестующих не носят маски и не соблюдают рекомендованную дистанцию.