Коронавирус в России и мире. Главное на 3 августа

В мире за прошедшие 24 часа насчитывается 18 228 054 (+228 448) зараженных. С начала пандемии COVID-19 погибли 693 434 (+4619) человека, выздоровели и выписались 11 436 094 (+125 489).

В мировом рейтинге по числу зараженных неизменно лидируют США, где насчитывается 4 812 008 (+49 054) инфицированных. Вторе место почти полтора месяца удерживает Бразилия 2 733 677 (+24 801), третье занимает Индия — 1 804 702 (+52 783) пациентов.

Россия в мировой таблице занимает четвертое место — 850 870 (+5.427), и первое в Европе. Второе и третье место досталось Испании (335 602) и Великобритании (313 483). В этих странах число зараженных за последние сутки не изменилось.

В стране по количеству зараженных лидирует Москва 242 713 (+664). В первую тройку вошли Московская область 63 755 (+157) и Санкт-Петербург 31 785 (+163).

В России

В Роспотребнадзоре сообщили, что с начала пандемии коронавируса российские лаборатории провели более 28,7 миллиона тестов на определение COVID-19. За последние сутки — 315 тысяч анализов. Под наблюдением медиков остается 252 845 россиян.

Главный кардиолог Минздрава и заслуженный врач РФ Сергей Бойцов назвал основной причиной распространения коронавируса в России отказ от ношения масок в общественных местах. По его мнению, из-за того, что россияне не надевают маски на улице и в толпе заболеваемость в стране снижается крайне медленно.

В конце этого года или в начале следующего начнется вакцинация препаратом, разработанным научным центром «Вектор». Первыми получат помощь люди из групп риска, после них начнется массовая вакцинация. Как сообщил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, производство вакцины от коронавируса смогут наладить уже в ноябре.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице нет второй волны коронавируса. Сейчас число новых пациентов уменьшилось десятикратно — с 6,5 тысяч до 650 человек. «Бурный рост» новых случаев заболевания в некоторых регионах России связан с тем, что в них не закончилась еще первая волна.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 80 регионах страны заболеваемость стабилизируется. Незначительный рост числа инфицированных в пяти субъектах России она связала со слишком быстрой отменой ограничительных мер.

В мире

С начала распространения коронавирусной инфекции нового типа в мире заразились более 18 миллионов человек. Сайт Worldometer сообщил, что за это время вылечились 11,3 миллиона пациентов, все еще больны — около шести миллионов человек.

В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией, так как медицина республики оказалась не готова к тому, что ежедневно ее будут переходить тысячи человек. Заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария заявил, что в противном случае республика «захлебнется».

Берлинские власти могут отдать свободные городские пространства для ночных клубов под открытым небом. Их жители крупных городов будут посещать без вреда для здоровья. Посетителей обяжут мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Ученые из Университета Сан-Франциско утверждают, что иммунная защита организма мешает бороться с коронавирусом. Организм начинает бороться с ним в первые же минуты и организуют мощный ответ, который провоцирует тяжелое течение болезни.

Власти австралийского штата Виктория объявили режим ЧС и ввели жесткие ограничительные меры из-за вспышки коронавируса.

В Мельбурне будет введен комендантский час, жителям запретят выходить из дома с 22 часов вечера до 5 часов утра. Власти также намерены ограничить передвижение граждан Мельбурна и Виктории. На улицах городов выстроились многокилометровые очереди за продуктами и предметами первой необходимости.