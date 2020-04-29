Коронавирус в России и мире. Главное на 29 апреля

По всей России 93 558 зараженных COVID-19, 867 человек стали жертвами опасного вируса, 8 456 пациентов выздоровели. Ученые каждый день меняют прогнозы по окончанию пандемии в разных странах, но пик в США и странах Европы еще не пройден.

В России

Также в России стартовали тесты на антитела к 2019-nCoV, они помогут понять, кто уже переболел коронавирусом. В первую очередь проверили медиков, и оказалось, что иммунитет к нему есть у 20% московских врачей.

Минздрав предоставил список лекарств, которые могут помочь при COVID-19. Это «Хлорохин», «Гидроксихлорохин», препараты интерферонов. «Лопинавир» нужно использовать вместе с «Ритонавиром», «Азитромицин» — с «Гидроксилорохином». Ведомство также разрешило клинические испытания противогриппозного препарата «Фавипиравир», который использую японские врачи. Его проверят в 17 больницах.

Уже в который раз Роспотребнадзор предупреждает не верить мошенникам, которые хотят заработать пандемии. Преступники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса, чтобы утащить что-нибудь из квартиры. Мошенники также предлагают сомнительные маски с фильтрами и всякие другие устройства. Не стоит верить сайтам, которые предлагают оформить поддельный цифровой пропуск или соцпособие.

Но и это не все. Эксперты рассказали об активизации псевдоправославных сект в России. Они старательно маскируются под православных, но разные сектантские группы можно отличить по «иконам» таких странных личностей как Адольф Гитлер или Распутин, призывам порвать паспорт, ИНН, строить убежище и поскорей «укрыться от апокалипсиса».

Сегодня президент Владимир Путин провел совещание с правительством и губернаторами регионов на тему коронавируса. Он также обратился к россиянам с сообщением о том, что дни с 6 по 8 мая объявляются нерабочими, а самоизоляция продлевается до 11 мая.

В мире

По всему миру уже 3,11 миллионов заболевших, а число выздоровевших приближается к миллиону. 217 тысяч человек скончались. Лидерами по числу случаев инфицирования остаются США, Испания, Италия и Франция.

В Италии вспышка однозначно идет на спад. За минувшие сутки заразились две тысячи человек. В стране уже более 200 тысяч больных, более 27 тысяч погибли.

При этом Франция планирует уже с 11 мая разрешить жителям спокойно передвигаться по улицам без специальных разрешений. Всего в стране выявлено 128 тысяч зараженных коронавирусом, более 23,2 тысяч человек скончались.

На фоне жесткой критики ВОЗ со стороны Соединенных Штатов, организация продолжит получать от России поддержку в полном объеме, так как объединяет лучших специалистов со всего мира.

Ученые и медики по всему миру продолжают попытки поближе познакомиться с опасным вирусом. В частности, российский биолог исключил вероятность передачи коронавируса человеку от летучих мышей.

Китайские ученые заметили, что пациенты со второй группой крови имеют большую вероятность заразиться 2019-nCoV, а также переболеть в тяжелой форме.Также статистика показала, что мужчины болеют чаще, чем женщины в полтора раза.