Коронавирус в России и в мире. Главное на 28 апреля

Количество зараженных в мире коронавирусной инфекцией превысило три миллиона. Общее число жертв составляет 210 551 человек. Россия обогнала Китай по числу зараженных — 87 147. Из них погибли 794 пациента. Роспотребнадзор допустил отмену ограничений в стране после майский праздников, ученые рассказали о новых симптомах инфекции, а Новая Зеландия заявила, что поборола вирус. Главные новости о коронавирусе в России и в мире — в материале «360».

В России

Свыше трех миллионов тестов на коронавирусную инфекцию проведены в России. Более 180 тысяч человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на заражение.

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн-трансляции. Загрузить фотографию своего родственника можно будет через сайт «Бессмертный полк России», либо через сайт проекта «Банк памяти», а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Чтобы россияне на самоизоляции питались правильно, Роспотребнадзор открыл специальную горячую линию. Диетологи и ученые помогут гражданам составить рацион, пока за окном бушует инфекция.

Российские ученые выяснили, что инфекция, вызванная новым возбудителем, приводит к поражению не только легких, также под удар попадают почки, кишечник и печень. Помимо этого, вирус способен вживаться в нервную ткань человека. Это приводит к потере обоняния и путанице сознания у пациента.

Роспотребнадзор допустил поэтапную отмену ограничений в стране после 12 мая. По словам главы ведомства Анны Поповой, пройдено уже два инкубационных периода, но для закрепления результата необходим еще один.

В Краснодарском крае и в Крыму жители стали жаловаться на грабителей с усыпляющими масками. Они ходят по домам и под видом помощи предлагают бесплатные медицинские маски. Изделия пропитаны неустановленными химическими веществами. В результате примерки люди теряют сознание, а грабители в это время совершают преступление.

В Чебоксарах две женщины нарушили режим самоизоляции. Они пошли гулять в парк. Полиция сделала им замечание, барышни начали скандалить. В какой-то момент одна из них ударила, а другая укусила участкового. На буйных дам составили протокол об административном нарушении.

Вологодская область последовала примеру Москвы и Московской области. Власти региона ввели дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Теперь для въезда на территорию области требуется электронный пропуск.

В Абакане прошла тайная вечеринка. Ее проводили в одном из ночных клубов города. Но полицейские испортили молодым людям мероприятие. Теперь организаторы тусовки будут отвечать по закону.

В ряде регионов ввели обязательное ношение маски на улице и в общественных местах. С 27 апреля такое решение вступило для жителей Новосибирской области. С 28 апреля вводится обязательный масочный режим в Якутске. Проживающим в Свердловской области запретили выходить из дома без маски с 1 мая. В Челябинской области еще рассматривают такие меры, но пока не ввели.

В мире

США обвинили Китай в поставке низкокачественных и поддельных наборов для тестирования на коронавирусную инфекцию. Помимо этого Китай заподозрили в том, что он «наживается» на сложившейся ситуации.

Врачи в Нью-Йорке начали клинические испытания препарата от изжоги (фамотидина) для лечения пациентов с новым типом коронавируса. По их словам, есть много примеров, когда препарат для лечения одного заболевания также может подействовать и на другое. Они возлагают большую надежду на эти испытания.

Министерство культуры и туризма Турции представило новые правила ведения бизнеса для владельцев гостиниц после окончания эпидемии коронавируса. «Шведского стола» в отелях больше не будет. Его заменит комплексное меню.

В Бельгии жителям порекомендовали картофельную диету во время режима самоизоляции. Их призвали употреблять в два раза больше картофеля, потому что его производители столкнулись с избытком в 750 тысяч тонн. Чтобы их не пришлось уничтожать урожай, сограждан призвали есть больше картошки.

Во Франции Гран-при «Формулы-1» отменили из-за коронавируса. Этап чемпионата должен был пройти 26–28 июня.

Власти Новой Зеландии объявили, что победили коронавирус. По словам премьер-министра страны Джасинды Ардерн, в настоящее время им удалось полностью остановить распространение заболевания в стране. Пока еще там регистрируют отдельные случаи заражения коронавирусом. Однако эта ситуация полностью находится под контролем властей.

В Иране от лечения коронавируса метанолом (метиловый спирт, один из опаснейших ядов, смертельная доза 80-150 миллилитров) погибли 728 человек за период с 20 февраля по 7 апреля. Это произошло из-за распространившейся среди жителей ложной информации, якобы помогает лечить коронавирус.