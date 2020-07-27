Коронавирус в России и мире. Главное на 27 июля
В России
В стране ежедневный прирост новых случаев COVID-19 уже неделю не превышает шести тысяч. За все время с начала вспышки пандемии СОVID-19 в России выздоровело более 600 тысяч россиян. Роспотребнадзор также отчитался по числу тех, кто находится под медицинским наблюдением из-за коронавируса — это более 264 тысяч россиян.
За минувшие сутки в Москве от коронавируса умерли 13 пациентов.
В Пензенской области еще один пожилой пациент скончался от вируса, общее число умерших в регионе достигло 80.
Телеведущая Анастасия Ивлеева и ее муж рэпер Элджей заболели COVID-19. Сначала заразился Элджей, следом стало плохо Ивлеевой. Сначала они думали, что просто простудились, но решили сдать тест на вирус после потери вкуса.
В детском лагере под Астраханью произошла вспышка коронавируса, заразились сразу пять сотрудников.
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил самые характерные признаки заражения COVID-19. От обычного гриппа его отличают затрудненность дыхания, потеря обоняния и вкуса. Другие медики добавили, что у больного COVID-19 температура повышается медленно, а не резко, как при гриппе.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сообщил, что чрезмерное потребление витаминов не убережет от заражения коронавирусом. По этой причине лучше ими не злоупотреблять, а укреплять иммунитет заранее.
В мире
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, тройку лидеров по количеству больных СОVID-19 составляют: США (4,1 миллиона человек), Бразилия (2,4 миллиона) и Индия (1,4 миллиона).