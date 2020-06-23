Коронавирус в России и мире. Главное на 23 июня

Коронавирусом в мире заразились более девяти миллионов человек. В России выявлено более 590 тысяч зараженных. За сутки в стране подтвердили 7600 новых случаев. У 32,5% болезнь протекает бессимптомно.

В России

От COVID-19 в России скончались менее 100 человек за сутки впервые с конца мая. Из них 26 случаев пришлись на Москву. При этом стало известно, что с 23 июня в столице после трех месяцев перерыва заработают рестораны, кафе и фитнес-клубы.

Запрет на массовые мероприятия пока сохранится в Подмосковье. В регионе еще 1238 человек выписались после лечения от COVID-19, всего выздоровевших в области более 25 тысяч.

При этом в Челябинской областной больнице выявили вирус сразу у 83 пациентов и врачей. Во всем регионе за сутки зафиксировали 187 подтвержденных случаев заражения без учета больницы.

В Солнечногорске начали шить детские медицинские маски.

Однако уже к началу июля вновь откроются все самые популярные туристические направления, закрытые из-за пандемии. В Ростуризме понадеялись на снятие ограничений в регионах.

В мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила обновление рекорда по COVID-19 — за прошедшие сутки во всем мире заболевших прибавилось на 183 020 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 мая.

Голландские ученые усомнились в целесообразности ношения детьми медицинских масок для взрослых, так как они двигаются больше, и маска может съехать, открыв рот или нос.

В свою очередь, Роспотребнадзор дал свои советы для защиты детей от вируса. Ребенку важно также, как и для взрослых, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки, а также принимать полноценный душ после игр на детской площадке.

Японские ученые разработали тест для выявления 2019-nCoV, которые можно провести без помощи профессиональных врачей и сложного оборудования. Результат станет известен через полчаса.