Коронавирус в России и мире. Главное на 22 мая

За минувшие сутки общее число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 5 174 056 человек, заболели еще 91 210. Выздоровели 2 070 652 (+48 010) пациента и умерли 333 152 (+38 331) человека. По числу погибших лидируют США, там зарегистрировано всего 96 184 летальных случаев, но за последние сутки и количество не изменилось.

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице скончались еще 73 пациента. Число погибших увеличилось до 1867 человек. С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Москве выявлено 155 219 случаев заболевания (+2913 за сутки). Среди этих пациентов 80% людей младше 65 лет. В возрасте 18–45 лет — 42,5%.

В России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что, несмотря на принятый комплекс мер, Россию может ждать вторая волна заражения. Она подчеркнула, что даже при ослаблении ограничительных мер властям надо понимать, что риск все еще есть, а гражданам — соблюдать все меры предосторожности.

Президент России Владимир Путин сообщил, что сдача ЕГЭ в стране начнется 29 июня. Сдавать экзамен будут те, кто хочет поступать в вузы. Вторую попытку сдачи ЕГЭ можно будет предпринять в августе или в дополнительные периоды в течение всего последующего года.

Глава государства заявил, что 60% выпускников должны получить возможность учиться бесплатно. Для поступающих в вузы отменят военный призыв. Путин подчеркнул, что в этом году аттестаты получат все одиннадцатиклассники.

Выпускники девятых классов сдавать выпускные экзамены не будут. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что аттестация для них, как и для одиннадцатых классов, будет проведена по текущим оценкам. Аттестаты выдадут до 15 июня.

В Чечне опровергли слухи о заражении коронавирусом главы республики Рамзана Кадырова. Некоторые источники сообщили, что он был доставлен чартерным рейсом в одну из московских клиник.

Помощник Кадырова Ахмед Дудаев опроверг сведения о его госпитализации. Он добавил, что не болен ни он сам, ни глава чеченского Минздрава.

Власти объявили, что 25 мая в Москве и Подмосковье начнут работу 88 отделений МФЦ. Первое время они будут работать исключительно по записи и только на выдачу документов.

Также откроются несколько больниц для проведения плановых операций. С 27 мая все желающие смогут электронно записаться и сдать тест на антитела коронавирусу. Детей на антитела проверять не будут.

Также с 25 мая можно будет взять в аренду машину. А 27 мая в столице начнут действовать только московские пропуска. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что появилась надежда на близкое окончание эпидемии.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что доклинические испытания вакцины против нового коронавируса идут по графику. По его данным, в конце июля будут получены первые результаты и широкое применение станет возможным.

В мире

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что токийскую Олимпиаду нельзя переносить вечно. Если она не пройдет в 2021 году, ее отменят совсем. При этом он сослался на мнение японского премьера Синдзо Абэ. Бах подчеркнул, что у спортсменов должна быть какая-то определенность.

Компания Google выложила список, в котором перечислены самые популярные темы фейкньюс, связанные с коронавирусной инфекцией. Отныне на видеохостинге запрещено размещать информацию, противоречащую данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дезинформирующие данные и материалы о народных или нетрадиционных методах лечения COVID-19.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что страна не откроет границы для туристов из стран с большим числом заболевших новой коронавирусной инфекцией, в частности россиян.

Власти страны рассчитывают развивать внутренний туризм и согласны в этом сезоне принять не более 20% иностранных граждан от общего числа туристов. Поэтапное открытие границ будет происходить по уже составленному графику с июня по сентябрь.

Ориентироваться на туристов из стран с наименьшим числом заболевших намерены и греческие власти. Афины заявили о начале туристического сезона 15 июня. 1 июля начнутся прямые зарубежные рейсы. Персонал отелей и гостиниц будет соблюдать общие протоколы здоровья.