Коронавирус в России и мире. Главное на 22 июня

За минувшие сутки в мире был зафиксировано 9 062 833 (+126 386) случаев заражений. Погибли 470 077 (+3214) пациентов, выздоровели 4 795 969 (+65 021). По числу инфицированных первое место занимают США 2 355 463 (+25 646), второе — Бразилия 1 085 038 (+14 899), третье — Россия 584 969 (+7307).

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сдал анализ на антитела COVID-19. Результаты показали, что глава республики новой коронавирусной инфекцией не болел. Также он объявил о начале третьего этапа снятия ограничений по коронавирусу в Чечне. В частности, будет отменен пропускной режим, разрешается свободное передвижение внутри региона.

Указом президента России Владимира Путина пять медицинских работников получили звание Героев труда за борьбу с коронавирусом. Среди них — главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

В Подмосковье 27 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией нового типа. Всего в регионе работают 24,5 тысяч врачей и 48 тысяч сотрудников, относящихся к среднему медицинскому персоналу.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ни детям, ни сотрудникам лагерей отдыха носить маски и перчатки не обязательно. Исключение составляют работники пищеблока.

В Махачкале в честь боровшихся с эпидемией медиков назовут новый сквер. В память о каждом погибшем враче посадят дерево.

В Москве за последние сутки умерли 20 человек. Это наименьший показатель с 17 апреля, когда погиб 21 человек.

В Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили, что вакцина, совместно разработанная с Минобороны сможет защитить людей на два года.

В мире

Люди со второй группой крови хуже других переносят COVID-19. К такому выводу пришли иранские ученые. По их мнению, пациенты со второй группой чаще остальных погибают из-за осложнений, которые вызывает коронавирус.

Администрация США готовится к повторной вспышке эпидемии коронавируса осенью. В Белом доме отметили, что надеются, что этого не произойдет, но не исключают худшего варианта.

В Гааге 400 человек задержаны на акции протеста против карантина. Протестующие требовали отменить ряд мер по коронавирусу. Сначала все было мирно, но потом подключились футбольные фанаты.