Коронавирус в России и мире. Главное на 21 апреля

В мире всего заражено болеее 2,5 миллиона человек. Зафиксировано смертей — 170 121, выздоровели — 645 214. Лидирует по числу погибших США (+1780), а также Испания (+399), Италия (+454), Франция (+547).

В России

Московский оперштаб по коронавирусу сообщил, что у 45% заболевших болезнь протекала без заметных симптомов и клинических проявлений.

За последние сутки Россия вышла на второе место по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. Медики связали статистическое увеличение с ростом числа проведенных тестов.

Диагноз COVID-19 был поставлен сразу 78 пациентам и медикам Центральной городской клинической больницы Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Свердловской области. По его данным, у большинства зараженных нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находится один человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о замедлении роста заболеваемости в столице. Он предположил, что такая динамика сохранится и на следующей неделе. Собянин похвалил москвичей за высокий коэффициент самоизоляции, и сообщил об уменьшении числа тяжелобольных в московских больницах.

На митинг против самоизоляции вышли сотни жителей Владикавказа. Они требовали у властей отменить режим самоизоляции, жаловались на отсутствие работы и скудную информацию о коронавирусе.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным об окончании доклинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции до 31 мая. Если обстоятельства не изменятся, клинические испытания начнутся с 1 июля.

В мире

Сразу в нескольких штатах США состоялись митинги против режима самоизоляции. СМИ сообщили, что инициатором акций, прошедших в Миннесоте, Нью-Йорке, Висконсине, Пенсильвании и Огайо стал ультраправый активист и поборник права на свободное ношение оружия Бен Дорр. В Мичигане против карантина выступила член избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Сам глава государства поддержал демонстрантов, отрицающих опасность вируса, и пообещал в скором времени отменить запретительные меры.

Правительство Японии увеличило бюджет страны на 237 миллиардов долларов, чтобы выплатить всем гражданам 930 долларов в качестве финансовой поддержки на фоне пандемии коронавируса. Перечисления начнутся в мае. Японцы, чей доход резко сократился из-за инфекционного заболевания, получат 2785 долларов.

Впервые с начала пандемии сократилось число заболевших COVID-19 в Италии. Отмечено ежесуточное уменьшение на 20 человек.

В Испании отмечено самое низкое за последний месяц число умерших — 399 человек. Власти заявили, что карантинные меры будут продлены до 9 мая. Позднее их, возможно, смягчат.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус посетовал, что многие недооценивают опасность пандемии, и предупредил, что самое сложное еще впереди. Он подчеркнул, что вполне возможно предотвратить грядущую трагедию, если трезво оценивать последствия пандемии.

В Германии заговорили о возможной отмене пивного фестиваля «Октоберфест». Официального подтверждения пока нет, но СМИ утверждают, что об этом будет объявлено 21 апреля. Ранее в Мюнхен ежегодно съезжались несколько миллионов любителей пенного напитка.