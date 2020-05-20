Коронавирус в России и в мире. Главное на 20 мая

Количество зараженных в мире приближается к пяти миллионам. Сейчас зафиксировано 4 881 619 случаев. 322 457 пациентов погибли. Мировые выбросы углекислого газа сократились на 17%. В России возбудили первое уголовное дело из-за невыплат надбавок врачам. Минтруд сообщил, что большинство предприятий вернется к работе в июне. Последние новости о коронавирусе в России и в мире — в материале «360».

В России

В России выявлен 299 941 случай заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 9263 новых случаев. Погибли 2837 человек, по данным стопкоронавирус.рф.

Министерство здравоохранения России объявило о приостановке вакцинации в рамках национального календаря. Такое решение приняли из-за пандемии инфекции, в период которой идет большая нагрузка на иммунитет. Ее возобновят, когда эпидемическая ситуация стабилизируется.

Министерство труда заявило, что большинство предприятий в РФ смогут вернуться к работе в конце июня. В ведомстве надеются, что после начала работы большинства предприятий ситуация на рынке труда в стране улучшится. Сейчас ее оценивают как серьезную, но не катастрофическую.

В Рязани полицейские накрыли подпольный стендап-концерт. В помещении собрались 48 человек. Оперативники составили 13 административных протоколов и выдали 35 уведомлений о недопущении нарушения режима самоизоляции.

В Сочи пара из обсерватора устроила голодовку. Причиной послужил отказ сотрудников принести им суши и пиццу.

В Дагестане по проекту Министерства обороны построят три медицинских инфекционных центра. Их развернут в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте для борьбы с коронавирусной инфекцией. Их полностью укомплектуют необходимым оборудованием, в том числе диагностическим, — аппаратами КТ, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, а также передвижным гемодиализом. Из-за сложной эпидемической обстановки МЧС России направило в республику специалистов и технику. Они проведут специальную обработку в регионе.

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом семь семей. 23 человека получили положительные результаты тестов на SARS-CoV-2. Все находятся под амбулаторным наблюдением дома.

В Санкт-Петербурге запретили прощаться со всеми умершими. Распоряжение главного санитарного врача города действует вне зависимости от того, болели они COVID-19 или нет.

В Нижегородской области объявили о первом этапе снятия ограничений из-за распространения коронавируса. Людям разрешат выходить на пробежки и короткие прогулки.

Губернатор Свердловской области, наоборот, продлил ограничения по коронавирусу. Он посоветовал также расширить территории, которые они затрагивают.

Мэр Москвы заявил, что москвичам разрешат прогулки, когда в день будут выявлять гораздо меньше новых случаев. Речь идет о десятках-сотнях заражений.

В мире

Выбросы углекислого газа в мире сократились на 17%. В США, Индии и Европе они сократились почти на треть. В Китае они уменьшились на 25%. По подсчетам ученых, уровень выбросов за этот год будет ниже на 4–7%, чем в 2019 году.

В Турции суточный прирост случаев заражения коронавирусом достиг минимума за последние полтора месяца. За последний день выявлено 1022 человека. Погибли 28 человек.

В США ученые изобрели маску, «подсвечивающую» зараженных коронавирусом. Они будут показывать наличие у человека инфекции при помощи флуоресцентного сигнала.

Президент Соединенных Штатов тем времен заявил, что американские специалисты делают большие успехи в разработке вакцин, препаратов и методов лечения коронавирусной инфекции. По его словам, они даже опережают график.

Правительство Молдавии приняло решение снять большинство ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Президент страны заявил, что это произойдет с 1 июня.

На Украине предложили ввести адаптивный карантин. Он состоит из нескольких этапов послабления текущего режима. Каждый из этапов будет проходить в десять дней.

В Китае ученые нашли самый близкий к виновнику последней пандемии штамм коронавируса. Получить его смогли от летучей мыши во время экспедиции в провинции Юньнань в 2013 году.

В Израиле власти отменили обязательное ношение масок. На такое решение их вынудила аномальная жара. До 26 мая находиться на улицах и на территориях школ, а также в помещениях без кондиционеров можно без масок.