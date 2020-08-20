Коронавирус в России и мире. Главное на 20 августа

Первое место в мире по числу инфицированных занимают США. На сегодняшний день коронавирус выявлен у 5 481 795 человек. Второе место занимает Бразилия (3 407 354), третье — Индия (2 702 742).

В России

На подмосковном портале госуслуг появилась интерактивная карта пунктов приема анализов на COVID-19. Все прибывающие из-за границы россияне обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию нового типа. Сейчас на карте указаны 260 региональных больниц и частных клиник, в которых можно сдать анализ. Карта со временем будет обновляться.

За последние сутки число подтвержденных случаев инфицирования в России выросло на 4828 пациентов из 85 субъектов. Примерно четвертая часть (25,5%) переносит заболевание бессимптомно. С начала распространения заболевания COVID-19 выявили у 937 321 россиянина. За последние сутки выздоровели 6795 человек, общее число достигло 749 423 случаев. Умерли 117 пациентов, число жертв насчитывает 15 989 человек.

Учащиеся подмосковных школ из-за пандемии с начала нового учебного года будут приходит в классы в разное время. Будет составлено специальное расписание, чтобы разводить школьников во время перемен. Каждый директор школы будет выстраивать индивидуальное расписание. Например, первые классы будут приходить в 08:15, вторые — к 08:30, начиная с пятого класса — к 09:00.

В мире

В китайском Ухане, ставшего эпицентром распространения новой коронавирусной инфекции, в аквапарке Maya Beach состоялся массовый фестиваль. Тысячи людей танцевали под музыку, плавали на надувных кругах, участники тусовки без масок собрались в бассейне. В городе уже несколько недель не было выявлено ни одного случая заражения. Тем не менее, в мире болезнь не побеждена, и вечеринку назвали пощечиной всему человечеству.

Из-за усложнившейся эпидемической ситуации Финляндия вновь закрыла границу для граждан десяти стран. Россия в список не попала.

По местным санитарным требованиям число выявленных случаев инфицирования не должно превышать восьми на 100 тысяч человек в течение двух недель. Ограничения вступят в силу 24 августа.

За время пандемии в Финляндии было выявлено 7776 случаев заражения. Погибли 334 человека.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить зарегистрированную российскую вакцину «Спутник V» с точки зрения антидопинговой безопасности. В агентстве заявили, что не могут гадать, не зная компонентов, входящих в состав разрабатываемых вакцин.