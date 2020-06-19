Коронавирус в России и в мире. Главное на 19 июня

В России

Общее число зараженных россиян составляет 561 091 человек. 313 963 из них вылечились. Погибли 7 660 пациентов.

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что пока рано говорить о второй волне коронавируса. Для прогнозов новых вспышек эпидемии нужно наблюдать за ситуацией в странах Южного полушария, где сейчас наступает зима.

В Крыму впервые за сутки нет зараженных. В последний раз такой показатель фиксировали на полуострове 19 апреля.

Теперь в путешествие россиянам необходимо собрать новый пакет документов. Помимо стандартных паспорта и ОМС, гражданам необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на СОVID-19, выданную не позднее чем за два дня до отъезда и справку об эпидокружении.

Первые 18 добровольцев, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо.У них не наблюдается никаких побочных эффектов. Вакцинация прошла в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что около 11% населения страны протестировали на коронавирус. По ее словам, это дает хорошее понимание реальной статистики заражений и смертей.

В мире

Греция начнет выдавать визы россиянам с конца июня. На прием в визовый центр пнеобходимо заранее записаться. Посетители должны надевать маски и перчатки. А оплачивать услуги придется только бесконтактным способом.

Президент США Дональд Трамп допустил, что китайские власти намеренно допустили распространение коронавируса по миру. По его мнению, таким образом они якобы попытались нанести ущерб экономике других государств.

В Италии впервые с 4 апреля выросло число пациентов реанимации с COVID-19. За сутки в стране погибли 66 пациентов, общее число жертв составляет 34 514 человека.