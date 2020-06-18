Коронавирус в России и в мире. Главное на 18 июня

ВОЗ сообщила, что в мире число зараженных коронавирусом превысило восемь миллионов. Число жертв — более 440 тысяч. Британские ученые заявили о пользе дексаметазона в лечении COVID-19 и Всемирная организация здравоохранения тут же окрестила это «научным прорывом», хотя российские фармакологи отнеслись к этому «открытию» крайне скептически. Главные новости о коронавирусе за последние сутки — в материале «360».

В России

В стране, по данным на 18 июня, выявлен 553 301 зараженный коронавирусом. Жертвами болезни и осложнений от нее стали 7 478 человек, вылечились уже 304 342 пациента.

В Москве за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 49 пациентов. За сутки в столице выявили 1 065 заболевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась сразу несколькими хорошими новостями. Во-первых, российские дети, скорее всего, смогут вернуться в школы 1 сентября. К началу года учебные заведения будут готовы к приему школьников.

Во-вторых, в течение ближайших двух недель Россия начнет клинические испытания нескольких вакцин против коронавируса.

Также Попова уточнила, что стране нужен еще месяц, чтобы достичь минимума по числу регистрируемых случаев коронавируса в сутки.

Виктория Боня высказалась по поводу выплат МРОТ россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за эпидемии в стране. Она назвала получателей помощи от государства тунеядцами и алкоголиками. Бывшей участнице «Дома-2» предложили поработать на горячей линии для беременных женщин, чтобы самой послушать истории людей.

Сборы налога с зарплат российских работников в апреле снизились на 23% — до 273,4 миллиардов рублей. В марте эта сумма составляла 355,9 миллиарда. Дело в том, что из-за эпидемии многие компании сократили число сотрудников или деятельность полностью.

Сразу шесть игроков основного состава клуба «Ростов» заболели коронавирусом. За два дня до возобновления чемпионата России по футболу клуб вынужден уйти на двухнедельный карантин.

Попасть в российские санатории можно будет только со справками. Рассказываем, насколько сложно их получить.

В мире

Самой зараженной страной в мире до сих пор считаются США, где 2 161 593 инфицированных. На втором месте Бразилия — там цифра близится к миллиону (955 377), Россия на третьей строчке.

Исследование ученых Оксфордского университета показало, что при применении дексаметазона более чем на треть снижается смертность от коронавируса, но с ними не согласились многие коллеги из других стран. А такое скорое одобрение ВОЗ списали на желание найти «дешевый» выход из кризиса после скандала с Китаем.

Видимо, на этом фоне ВОЗ решила снять гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо на брифинге.

Китайские ученые выявили еще один механизм распространения коронавируса — через уборные. Исследователи пришли к выводу, что в туалете после смыва в воздух поднимается облако мельчайших частиц, в которых может содержаться живой SARS-CoV-2.

Мэр Лондона по-своему решил бороться с эпидемией. Он сократил себе зарплату на 10%, а также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты. Он уверен, что так можно снизить расходы городского бюджета, пострадавшего на фоне пандемии.

Президент Гондураса сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Его жена Ана Гарсия также инфицирована.