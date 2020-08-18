Коронавирус в России и мире. Главное на 18 августа

С самого начала пандемии по всему миру COVID-19 переболели 21,8 миллиона человек. В России за сутки подтвердили 4892 случая коронавируса у жителей 83 регионов. С начала эпидемии в стране выявили уже 927 745 заболевших.

В России

Пандемия за сутки унесла жизни 55 пациентов. Всего скончавшихся 15 740.

В правительстве намерены предложить президенту Владимиру Путину и дальше стимулировать медиков, которые борются с больными COVID-19.

Стало известно, какие группы населения первыми получат вакцину — это медперсонал, а также работники, которые тесно контактируют с большим числом людей, как к примеру, сотрудники аэропортов. В группу войдут люди с проблемным здоровьем и пациенты с врожденными особенностями функционирования сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Минздрав сообщил, что российские медики получат вакцину от коронавируса во время третьего этапа испытаний препарата, который создали в центре имени Гамалеи.

Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора начали второй этап испытаний вакцины от COVID-19. К тестированию подключились добровольцы.

Специалисты Россельхознадзора начали разрабатывать вакцину от коронавируса для животных. В нем нуждаются фермы по разведению норок, а также домашние кошки, которые крайне уязвимы перед вирусом.

Компания «Система-БиоТех» объявила начало серийного производства тест-систем для экспресс-диагностики COVID-19, которые выявляют вирус за полчаса.

В мире

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, тройкой лидеров по количеству больных СОVID-19 по-прежнему остаются США (5,4 миллиона человек), Бразилия (3,3 миллиона) и Индия (2,6 миллиона).

Американскому президенту Дональду Трампу посоветовали народное лекарство от коронавируса — экстракт олеандра. После этого он рекомендовал одобрить использование этого растения Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Патент на производство вакцины от вируса в Китае получил аденовирусный векторный препарат, разработанный Военной академией медицинских наук и китайской биотехнологической компанией CanSino Biologics. Он будет назваться Ad5-nCoV.

Ученые из Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета сообщили, что хлопковая ткань лучше всего защищает тело от SARS-cov-2, который не живет на такой материи дольше суток.