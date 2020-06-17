Коронавирус в России и мире. Главное на 17 июня

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире составило 8 280 389 (+138 110) человек. Умерли 446 845 (+6523) пациентов и выздоровели — 4 297 359 (+110 002).

В мире лидирующее положение по числу инфицированных занимают США. В Соединенных Штатах заразились 2 207 069 (+24 352) человек. Умерли 119 109 (+829) пациентов и выздоровели 898 723 (+17 703).

Второе место занимает Бразилия, в которой заразились COVID-19 928 798 (+37 242). На сегодняшний день в стране умерли 45 456 (+1338) пациентов, выздоровели и выписались — 464 774 (+11 206).

Последнее место в тройке лидеров занимает Россия. С начала пандемии было выявлено 546 078 (+8062) случаев заражения. Погибли 7327 (+197) россиян и выздоровели — 294 579 (+9828).

Наибольшее число инфицированных было выявлено в Москве 208 680 (+1416), второе место занимает Московская область, в которой заболели 50 736 (+694) человек. Третье место за Санкт-Петербургом — 21 047 (+234).

В России

В ближайшие дни после окончания двухнедельного карантина российскую вакцину от коронавируса начнут испытывать на 50 добровольцах, отобранных Минобороны РФ из числа служащих по контракту. Среди них — несколько женщин.

Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заканчивают подготовку к испытаниям. Уже согласованы все параметры выборки участников испытаний и определеное соотношение гражданских и военных лиц, на которых будут выявлять переносимость компонентов препарата и его безопасность.

На второй группе добровольцев будут испытывать эффективность вакцины и вырабатывание организмом пациентов антител к заболеванию.

В 14 городах России власти отменили парады и шествия, приуроченные к 75-летию победы над фашистской Германией. Ранее Парад Победы из-за пандемии COVID-19 был перенесен с 9 Мая на 24 июня, дату проведения первого шествия в 1945 году. Региональные власти решили поостеречься и отменили празднование из-за эпидемической ситуации в областях. Мероприятия отменили в Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Пскове, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Белгороде, Перми, Пензе, Петропавловске-Камчатском и Якутске.

Парад Победы состоится в девяти городах-героях и еще в 19 российских городах, где расположены штабы военных округов, флотов и объединений ВС.

Уральский схиигумен Сергий, проклинавший тех, кто закрыл храмы из-за угрозы инфицирования COVID-19, и запрещенный церковными властями в служении, сверг настоятельницу монастыря Варвару Крыгину, и выставил вокруг него охрану из числа местных казаков. Они воспрепятствовали журналистам, попытавшимся пройти на территорию монастыря.

В мире

После обнаружения новых заболевших COVID-19 и в опасении новой волны инфицирования власти Пекина ограничили движение транспорта. В городе запрещен въезд на такси, каршеринговых автомобилях и междугородних автобусах. Ограничения затронули и метро.

Вспышку коронавируса в Китае выявили на прошлой неделе на оптовом рынке «Синьфади». Режим военного положения объявили в районе Фэнтай и в Баодине, городе с 11-миллионным числом жителей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил крайнюю обеспокоенность перспективой новой волны коронавируса. Его поддержали министры обороны стран-членов североатлантического блока. Подготовку и противодействие новому витку заболеваемости они обсудят на видеоконференции, которая состоится 17–18 июня. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что, теоретически, вторая волна COVID-19 вполне возможна.

Американские историки заявили, что число умерших в США от новой коронавирусной инфекции превысило количество погибших в Первой мировой войне. По данным университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах умерли от COVID-19 116 567 пациентов. В Первой мировой войне — 116 516 человек. Впрочем, эксперты считают, что обе цифры не точны. Подсчитать количество солдат в окопах затруднительно, равно как и число умерших от коронавируса. Реальные данные могут быть намного страшнее.