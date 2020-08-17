Коронавирус в России и мире. Главное на 17 августа

У журналистов пула Михаила Мишустина заподозрили коронавирус. Разработчиков вакцины из Центра Гамалеи пытались перекупить. Ученые назвали новую версию появления COVID-19.

В России

По данным на утро воскресенья, число подтвержденных случаев составило 922 853 (+4969 за сутки). С начала эпидемии в стране умерли 15 685 человек, выздоровели 732 968 (3557).

У нескольких журналистов, сопровождающих премьера Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, тесты предварительно показали заражение коронавирусом.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей», — заявили в пресс-службе правительства.

Поездка Мишустина началась 13 августа с Чукотки. До 18 числа премьер посетит Камчатку, Амурскую и Магаданскую области. Сам он ранее переболел COVID-19.

Разработчиков первой зарегистрированной вакцины «Спутник V» пытаются переманить из Центра Гамалеи, рассказал директор учреждения Александр Гинцбург. По его словам, попытки не увенчались успехом.

Через 7-10 дней стартует третий этап испытаний вакцины. Его можно назвать массовой вакцинацией, поскольку в испытаниях примут участие десятки тысяч человек, уточнил Гинцбург.

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В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено более 21,5 миллиона случаев заражения. Умерли 772 798 человек, 13,5 миллиона выздоровели.

Лидеры по числу выявленных случаев:

1. США 5 396 782,

2. Бразилия 3 317 096,

3. Индия 2 589 682,

4. Россия 922 853,

5. ЮАР 587 345,

6. Перу 525 803,

7. Мексика 517 714,

8. Колумбия 456 689,

9. Чили 385 946,

10. Иран 343 203.

Главные страны по суточному приросту новых больных: Индия (64 тысячи), США (48 тысяч), Бразилия (23 тысячи), Колумбия (11,5 тысячи).

Штамм коронавируса, вызвавший эпидемию COVID-19, мог мутировать из вируса, которым в 2012 году заразились китайские шахтеры. Вирусологи обнаружили диссертацию врача, который лечил горняков, очищавших шахту от помета летучих мышей.

У заболевших была пневмония, сухой кашель и высокая температура. Трое из шести заразившихся умерли. Их анализы направили в лабораторию в городе Ухань. Там установили, что шахтеры заразились коронавирусом, схожим с тем, который вызывает атипичную пневмонию. Сейчас ученые считают, что коронавирус мог ускользнуть из лаборатории в Ухане, откуда эпидемия распространилась в 2019–2020 годах.

Жена бразильского президента Жаира Болсонару Мишель вылечилась от коронавируса. Ранее заболевание перенесли сам Болсонару и восемь министров правительства страны.