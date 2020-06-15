Коронавирус в России и мире. Главное на 15 июня

За сутки в России выявили 8835 случаев коронавируса. Общее число смертей от COVID-19 приблизилось к 7 тысячам. Президент России заявил о выходе страны из пандемии коронавируса «уверенно и с минимальными потерями».

В России

В столице за сутки от вируса погибли 53 человека. Общее число жертв вируса в столице составило 3334.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ходить на футбол, в кино и театры в столице можно будет уже в июле, однако окончательное решение по снятию ограничений будет зависеть от эпидемической ситуации.

Пока в Москве ежедневно штрафуют от 30 до 70 торговых объектов за несоблюдение противоэпидемических правил.

За минувшие сутки в Московской области медики вылечили от последствий заражения коронавирусом 839 человек. Это рекордное число с самого начала пандемии. В регионе открылись летние веранды и ресторанов и кафе. С понедельника откроются музеи, фотоателье, автошколы и сервис каршеринга.

При этом пульмонолог Минздрава заявил, что многие неправильно поняли снятие мер самоизоляции. Многие люди расслабились и начали встречаться большими компаниями и не соблюдать противоэпидемические правила. Это может привести к всплеску зараженных.

К примеру, группа несознательных граждан устроила массовую вечеринку под Орлом на День России. COVID-19 заразился мэр Сургута Вадим Шувалов. Он призвал всех быть осторожными и заявил, что вирус реален.

Тем не менее, президент России положительно оценивает динамику пандемии в России. «Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

В мире

Лидерами по количеству зараженных остаются США (2,1 миллиона), Бразилия (867 624) и Россия (528 267). В Штатах ежедневный прирост составляет более 25 тысяч зараженных. Ситуация там осложняется и массовыми беспорядками. При этом главный американский инфекционист Энтони Фаучи сделал прогноз, согласно которому жизнь сможет вернуться в привычное русло только через год.

Врач напомнил, что 2019-nCoV поражает дыхательную систему и легкие, которые восстанавливаются очень долго. Он привел в пример вспышку свиного гриппа 2009 года, когда у пациентов уходило на восстановление полтора-два года, а у некоторых легкие не восстановились до сих пор.

В свою очередь, международная группа ученых выявила, что зараженные коронавирусом могут получить осложнение в виде диабета, так как у них проявляются все его признаки.

Другой эпидемиолог отметил, что единственным способом подготовиться ко второй волне пандемии является здоровый образ жизни, который повысит иммунитет.