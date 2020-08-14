Коронавирус в России и в мире. Главное на 14 августа

Количество зараженных в мире коронавирусом людей достигло 20,7 миллиона. На первом месте остается США — 5,2 миллиона, следом идут Бразилия — 3,1 миллиона и Индия — 2,3 миллиона. От инфекции погибли 751 887 пациентов. В ВОЗ считают, что большинство людей уязвимы перед вирусом, а в Мексике заинтересовались российской вакциной. Главное новости о коронавирусе на 14 августа — в материале «360».

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В России

В России выявили 907 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 057 из них за последние сутки. Всего с начала эпидемии зарегистрировали 15 384 погибших.

С началом осени страна может открыть границы и возобновить авиасообщение со странами СНГ. Речь идет о Казахстане, Таджикистане, Киргизии и Армении.

Стоимость российской вакцины для иностранных покупателей будет десять долларов за две дозы. Первые поставки будут дорогие, в дальнейшем цена может снизиться.

Подмосковные обсерваторы, которые больше четырех месяцев принимали прибывающих из-за рубежа россиян, вернутся к обычному приему гостей. Его покинули последние граждане, которые соблюдали карантин.

В Перми студенты с начала учебного года вернутся к очному обучению. Однако там не исключают возвращения дистанционного обучения, если вдруг ситуация ухудшится.

В мире

На Украине побит рекорд по суточному приросту зараженных за все время эпидемии в стране. За последние сутки было зафиксировано 1592 новых случая. Коронавирус подтвердили у депутата от украинской партии «Слуга народа» Романа Грищука и его супруги. Болезнь протекает в легкой форме.

В США врачи признали переливание плазмы переболевших вирусом работающим способом против COVID-19. Такой метод лечения уже применили на 35 тысячах зараженных. Это позволило пациентам быстрее идти на поправку.

В Испании ученые заявили, что заражение коронавирусом может зависеть от резус-фактора. Согласно их исследованием, люди с отрицательным резус-фактором заражаются чаще.

Масочный режим добрался до Канарских остров. Власти обязали местных жителей и туристов на улице носить защитные средства, даже при условии соблюдения социальной дистанции.