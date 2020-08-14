Коронавирус в России и в мире. Главное на 14 августа
В России
В России выявили 907 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 057 из них за последние сутки. Всего с начала эпидемии зарегистрировали 15 384 погибших.
С началом осени страна может открыть границы и возобновить авиасообщение со странами СНГ. Речь идет о Казахстане, Таджикистане, Киргизии и Армении.
Стоимость российской вакцины для иностранных покупателей будет десять долларов за две дозы. Первые поставки будут дорогие, в дальнейшем цена может снизиться.
Подмосковные обсерваторы, которые больше четырех месяцев принимали прибывающих из-за рубежа россиян, вернутся к обычному приему гостей. Его покинули последние граждане, которые соблюдали карантин.
В Перми студенты с начала учебного года вернутся к очному обучению. Однако там не исключают возвращения дистанционного обучения, если вдруг ситуация ухудшится.
В мире
На Украине побит рекорд по суточному приросту зараженных за все время эпидемии в стране. За последние сутки было зафиксировано 1592 новых случая. Коронавирус подтвердили у депутата от украинской партии «Слуга народа» Романа Грищука и его супруги. Болезнь протекает в легкой форме.
В США врачи признали переливание плазмы переболевших вирусом работающим способом против COVID-19. Такой метод лечения уже применили на 35 тысячах зараженных. Это позволило пациентам быстрее идти на поправку.
В Испании ученые заявили, что заражение коронавирусом может зависеть от резус-фактора. Согласно их исследованием, люди с отрицательным резус-фактором заражаются чаще.
Масочный режим добрался до Канарских остров. Власти обязали местных жителей и туристов на улице носить защитные средства, даже при условии соблюдения социальной дистанции.