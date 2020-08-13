Коронавирус в России и мире. Главное на 13 августа

Российская вакцина будет стоить 10 долларов. Коронавирус нашли у вице-премьера Юрия Трутнева. В Британии изменили методику подсчета смертей, и их число снизилось на пять тысяч.

В России

По данным на утро 12 августа, в стране выявили 902 701 заболевшего (+5102 за сутки). С начала марта умерли 15 260 пациентов (+129 за сутки), более 710 тысяч выздоровели (+7123).

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сдал положительный тест на COVID-19. Это произошло перед поездкой на Дальний Восток главы правительства Михаила Мишустина. Трутнев планировал в ней участвовать.

Первые партии первой зарегистрированной вакцины от коронавируса произведут в течение двух недель. Затем препарат поступит в больницы, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Стоимость российский вакцины при продаже за рубеж составит «не менее 10 долларов», рассказал глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик. Препарат подешевеет, когда его производство выйдет на промышленные объемы.

При этом сама вакцина, как сказано в отчете Центра имени Гамалеи, пока может использоваться только в возрастной группе 18-60 лет. Сейчас набирают группу добровольцев старше 60 лет для продолжения тестирования.

Вторую российскую вакцину от коронавируса разработали в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». По данным Роспотребнадзора, ее ввели первым 14 добровольцам, «все они чувствуют себя хорошо». Во втором этапе исследований примут участие 86 человек. Вакцину назвали «ЭпиВакКорона».

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в мире зарегистрировали около 20,5 миллиона случаев COVID-19. С начала года умерли 745 600 больных, выздоровели 12,6 миллиона.

Лидеры по числу зарегистрированных случаев:

1. США 5 190 948 человек,

2. Бразилия 3 109 630,

3. Индия 2 329 638,

4. Россия 902 701,

5. ЮАР 568 919.

Лидерами по приросту числа заболевших за последние сутки остаются Индия (60,9 тысячи) и США (46,8 тысячи). По Бразилии данные временно отсутствуют. Днем ранее там выявили 22 тысячи новых больных.

Британские власти изменили методику подсчета смертей от коронавируса. В результате число летальных случаев уменьшилось более чем на пять тысяч — с 46 706 до 41 329 человек. По новой методике, в статистику попадают только смерти, которые произошли в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19.