Коронавирус в России и мире. Главное на 12 августа

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. В МИДе назвали число застрявших за границей россиян. Вылетающим в Турцию урезали ручную кладь.

В России

По данным оперативного штаба, на утро 11 августа в стране было подтверждено 897 599 случаев заражения COVID-19 (+4945 за сутки). За время эпидемии умер 15 131 пациент (+130 за сутки), свыше 703 тысяч выздоровели (+6494).

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, сообщил президент Владимир Путин.

Препарат создали в Центре имени Гамалеи в виде раствора для инъекций. Его необходимо ставить дважды, между уколами должно пройти три недели. Прививку от вируса уже сделала одна из дочерей главы государства.

«После первого укола температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо, и титры (антител — прим. ред.) высокие», — рассказал Путин.

Вакцину назвали «Спутник V» в честь первого космического спутника, запущенного СССР. Ампулы имеют синюю и красную крышки, из-за чего их сразу стали сравнивать с таблетками из «Матрицы».

Источник фото: Минздрав России

Вакцинацию медиков планируется начать в конце августа — сентябре. Массовая вакцинация стартует в октябре. В коммерческий оборот препарат поступит в январе 2021 года. Предполагается, что иммунитет к вирусу будет сохраняться в течение двух лет. У разработчиков из Центра Гамалеи, поставивших себе прививку в конце марта, сохраняются высокие титры антител, заявили в организации.

Российский фонд прямых инвестиций получил запросы на миллиард доз вакцины из 20 стран. Речь идет о Латинской Америке, Ближнем Востоке и Азии, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

ВОЗ пока не намерена рекомендовать российскую вакцину — организация хочет получить данные о препарате и перепроверить их.

В администрации президента США заявили, что в Штатах «установлены намного более строгие стандарты» для регистрации лекарств, чем в России. В американском Минздраве добавили, что цель состоит «не в том, чтобы первыми получить» вакцину, а в том, чтобы она была безопасной и эффективной.

За границей остаются около 23 тысяч россиян, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии, заявил глава МИД Сергей Лавров. Всего с середины марта в Россию вывезли свыше 275 тысяч соотечественников. Туристы, застрявшие за рубежом, получают от российских властей по 2400 рублей в день на взрослого и 1600 рублей на ребенка.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала эпидемии выявили около 20,2 миллиона заболевших. Из них 738 668 скончались, 12,45 миллиона выздоровели.

Лидеры по числу заражений:

1. США 5 138 068 человек,

2. Бразилия 3 057 470,

3. Индия 2 268 675,

4. Россия 897 599,

5. ЮАР 566 109.

Лидеры по приросту новых случаев COVID-19 за сутки: Индия (53,6 тысячи), США (49,6 тысячи), Бразилия (22 тысячи).

В США вторая волна эпидемии постепенно идет на спад, в Индии и Бразилии первая волна еще не достигла своего пика.

На рейсах в Турцию ввели ограничения по провозу ручной клади. Это сделали по требованию турецких властей, чтобы ускорить посадку пассажиров и снизить риски заражения.

В Ливане после взрыва конфискованной селитры в порту Бейрута и масштабных акций протеста зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом. За сутки в стране выявили 309 новых пациентов. Судя по всему, это связано с приостановкой тестирования из-за ЧП.