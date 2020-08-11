Коронавирус в России и мире. Главное на 11 августа

Число заболевших в мире превысило 20 миллионов. Один рабочий день врача будут считать за два. Регистрацию российской вакцины от COVID-19 могут отложить.

В России

На утро 10 августа, по данным оперативного штаба, было подтверждено свыше 890 тысяч случаев коронавируса (+5118 за сутки). С начала эпидемии умер 15 001 пациент (+70 за сутки), выздоровели более 696 тысяч (+3259).

Врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, в пенсионном стаже зачтут один рабочий день за два. Норма будет действовать с января до конца сентября текущего года.

Российские фармацевтические компании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины, разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Фармацевты отметили, что в испытаниях вакцины приняли участие менее ста человек, тогда как обычно препарат тестируют на нескольких тысячах добровольцев. Кроме того, «на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей».

Прививку от гриппа больше половины россиян смогут поставить бесплатно. Владимир Путин поручил выделить деньги на вакцинацию до 60% населения, включая 75% людей, входящих в группы риска. После регистрации вакцин от COVID-19 бесплатно будут прививать и от коронавируса.

Первые российские туристы прилетели на курорты Турции. 10 августа из Москвы их доставили в Анталью и Даламан. Прямые перелеты доступны из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. После возвращения домой туристам рекомендуют сдать тест на коронавирус.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в мире зарегистрировали свыше 20 миллионов заразившихся. Первое место у США (более пяти миллионов), Бразилии (свыше трех миллионов) и Индии (2,2 миллиона). Всего в мире умерли 733 897 пациентов с COVID-19, выздоровели 12,2 миллиона.

Лидерами по числу смертей являются США (163 370), Бразилия (101 752), Мексика (52 298), Великобритания (46 611), Индия (44 386).

За сутки в мире зарегистрировали 224 тысячи новых заболевших, днем ранее — 259 тысяч, до этого более 280 тысяч.

Филиппинский президент Родриго Дутерте заявил, что готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Клинические испытания препарата от Центра имени Гамалеи стартуют на Филиппинах уже в августе.

Испанский актер Антонио Бандерас узнал о положительном тесте на COVID 10 августа, когда ему исполнилось 60 лет. Праздновать актер будет на самоизоляциии.