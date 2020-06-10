Коронавирус в России и мире. Главное на 10 июня

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти. На сегодня вирус выявлен более чем у семи миллионов человек в разных странах. Для британцев ученые дают неутешительный прогноз — в стране будет вторая волна эпидемии, и она станет в 2,5 раза сильнее, чем первая. Тем временем заявления ВОЗ более оптимистичны. В организации пришли к выводу, что не все бессимптомные носители COVID-19 заразны.

В России

За последние сутки в стране выявлено еще 8 595 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них чуть больше 38% не имели клинических проявлений болезни, следует из данных сайта Стопкоронавирус.рф. При этом выздоровело за сутки 11 709 человек, скончался 171 гражданин.

За минувшие сутки вылечились от коронавируса 77 военнослужащих, сообщается в бюллетене Минобороны. Таким образом, общее число выздоровевших после СОVID-19 российских военных превысило 4,5 тысячи.

Также ведомство сообщило, что среди участников парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в столице 24 июня, заболевших коронавирусом нет.

В Севастополе с 15 июня откроется купальный сезон. При этом будет введен контроль за плотностью отдыхающих на пляжах, отметил врио губернатора города Михаил Развожаев. Он также подчеркнул, что пляжи должны соответствовать требованиям постановления Роспотребнадзора. При этом в Крыму масочный режим и социальное дистанцирование сохраняются до особого распоряжения.

Также с 15 июне откроются фитнес-центры и бассейны в Удмуртии. При этом масочный режим в регионе сохраняется.

Власти Владимирской области отменили в регионе действие цифровых пропусков. Исключение составляют только два муниципальных образования в Гусь-Хрустальном районе — поселки Золотково и Мезиновский. В этим местах из-за ситуации с коронавирусной инфекцией был введен карантин. Цифровые пропуска будут действовать там до его снятия.

Московские власти также рассказали, как принималось решение о снятии ограничений. По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, ограничения по самоизоляции в Москве сняли «не под какие-то мероприятия», а исходя из хорошей динамики и цифр.

В мире

Число заболевших COVID-19 достигло отметки в 7,1 миллиона человек. об этом свидетельствуют данные Университета Хопкинса.

Первое место по количеству заболевших остается за США — в стране более 1,9 миллиона подтвержденных случаев заражения.

Следом идет Бразилия — более 707 тысячи зараженных коронавирусом. На третьей строчке по количеству заболевших находится Россия. В РФ зарегистрировано более 485 случаев инфицирования.

По числу смертей от коронавируса список стран выглядит немного иначе. Неизменна только первая строчка — ее по-прежнему занимают Штаты. В стране от COVID-19 скончалось уже больше 111 тысяч граждан.

Следом по смертности он нового коронавируса идет Великобритания. В Соединенном Королевстве умерло более 40 тысяч человек. На третьей строчке Бразилия — в стране зафиксировано свыше 38 тысяч летальных исходов. Россия в этом списке 13-я. В РФ за все время пандемии погибли 6,1 тысячи человек.

В ВОЗ заявили, что до 41% населения планеты могут быть бессимптомными носителями коронавируса нового типа. Однако, пока остается неизвестным, какой процент из них может передавать вирус.

А вот Британии ученые предрекли вторую, более страшную, волну коронавируса. По мнению специалистов, она может стать в 2,5 раза сильнее первой. Как отметили ученые, вторая волна может подняться, если власти полностью возобновят работу школ и не введут систему массового тестирования и отслеживания контактов людей.