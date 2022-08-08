Москвич попал в реанимацию из-за отравления арбузом. Но выбрать хороший арбуз несложно, главное — проверить, цела ли кожура и нет ли на ней повреждений. Профессионалы советуют прислушиваться к советам продавца, потому что именно он лучше всех знает свой продукт.

В Москве в реанимацию доставили 34-летнего мужчину, который, предположительно, отравился арбузом. Плод он якобы купил на рынке, о других случаях отравлений арбузом в столице не сообщалось.

По данным Telegram-канала Mash, о том, что причиной отравления стал именно арбуз, врачи знают только со слов соседа пострадавшего, который и вызвал медиков. По предварительным данным, мужчины могли вместе принимать метадон, который и спровоцировал сильное отравление. По другим данным, мужчина мог отравиться алкоголем.

Как выбрать арбуз?

Самое главное при выборе арбуза, по мнению председателя Общероссийской организации «Садоводы России» Андрея Туманова, убедиться в том, что на корке нет трещин и повреждений.

«Любая нецелостность арбузной корочки — это большая проблема, потому что туда попадают бактерии, в том числе болезнетворные. И поскольку внутри среда сладкая, там быстро начинается процесс», — объяснил он.

Именно поэтому Туманов не рекомендовал покупать разрезанные арбузы.

«Самое главное при выборе арбуза — проверять целостность корки. Потому что неспелый или невкусный арбуз можно выбросить, а вот если там даже маленькая трещинка, по какой бы скидке не продавали этот арбуз, его нельзя брать ни в коем случае», — уверен эксперт.

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Также следует обращать внимание на отсутствие мягких мест на корке и следов от ударов.

Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина добавила, что лучше брать арбузы с большим желтым пятном на боку — это место, на котором плод лежал в поле, пока не созрел. Если пятно маленькое или белое, арбуз может быть недозревший.

Также стоит обратить внимание на хвостик арбуза — плодоножку. Она должна быть сухая.

«Плодоножка должна быть тоненькая, без плодоножки лучше не брать. Они обрезают этот хвостик, когда арбуз созрел, и плодоножка должна быть очень сухая. Если самой плодоножки нет, само это место должно быть сухое, не свежее. Если оно сыроватое, это плохо», — подчеркнула Ганичкина.

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Она добавила, что перед тем, как резать арбуз, его обязательно нужно хорошо помыть с мылом в теплой воде. А хранить плод лучше в прохладном и темном помещении.

«Неразрезанный арбуз в темноте долго хранится. Главное — не на свету и не на солнце, а еще лучше на мягкой „постельке“ из бумаги, газет или опилок. Так они очень долго хранятся», — сказала Ганичкина.

Разрезанный плод лучше есть сразу, чтобы он не закис.

Еще несколько советов

При этом Андрей Туманов уверен, что далеко не каждый обыватель сможет воспользоваться этими советами, если у него нет опыта в выборе арбузов. В таких случаях эксперт советуют просто пообщаться с продавцом, так как он лучше всех знает свою продукцию и поможет выбрать.

Мы уже не в 90-е годы живем, когда продал, убежал — и все. У всех продавцов есть свои поставщики давнишние, постоянные покупатели и так далее. Поэтому сами продавцы стоят на страже того, чтобы в их товар ничего не попадало. Они говорят: «Мы один раз продадим [плохое] и потом не оберемся» Андрей Туманов

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Эксперт объяснил, что любой испорченный товар для продавца — большая проблема. Потому что, если кто-то отравится, продавец не только потеряет покупателя и получит репутационный ущерб, но и получит огромное количество проблем, проверок и штрафов от Санэпидемстанции и Роспотребнадзора, а в результате и вовсе может лишиться лицензии. С этим согласилась и Октябрина Ганичкина.

«Продавцы сами разбираются и хотят человеку сделать доброе. Они могут и показать, и выбрать — надо у таких продавцов брать, они плохое не дадут. А если он тебе ничего не подсказывает, стоит как пугало, то у него и не очень хочется брать», — сказала она.

Неопытным в выборе арбузов россиянам Андрей Туманов также посоветовал отдавать предпочтение тем продавцам, у которых товар единообразен — такие арбузы наверняка выращивались большим предприятием по технологии, тогда не стоит бояться отравлений.

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«Вы подошли к развалу, там лежат самые разные арбузы: маленькие, большие, круглые, продолговатые и так далее, то есть там разносортица. Ясно, что эту партию собирали из разных мелких партий, и какие там арбузы, никто не знает. А в стандартной партии они на 99% будут нормальные», — сказал он

Туманов также подчеркнул, что не знает ни одного случая, когда человек травился нитратами из арбуза — обычно сильные отравления связаны с бактериями из-за поврежденной корки.