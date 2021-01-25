Несмотря на то, что США ввели санкции против судна «Фортуна», оно начало укладку «Северного потока — 2» в водах Дании. Строительство газопровода идет полным ходом. По словам экспертов, США продолжат атаковать проект, но он все равно будет достроен.

Как сообщает ТАСС, в водах Дании возобновилось строительство «Северного потока — 2». Этим занялось судно «Фортуна», наряду с ним в укладке газопровода примут участие судно «Мурман» и «Балтийский исследователь». Они будут действовать в экономической зоне Дании.

Стоит отметить, что ранее США вновь расширили список санкций в отношении России, включив в него судно «Фортуна» и его собственника компанию «КВТ-Рус». Несмотря на это, строительство газопровода остановлено не было.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии в РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, работа «Фортуны» будет продолжаться. В успехе «Северного потока — 2» заинтересованы все, а в особенности Германия. Им нужна страховка на случай, если что-то произойдет с ГТС Украины. Иначе страна останется без поставок дешевого газа.

«Германия сейчас ищет лазейки для того, чтобы обеспечить завершение строительства, минуя санкции. Они создают фонды, которые им не подвергаются и через них проводят необходимые средства для проведения строительных работ», — сказал эксперт.

Депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт отметил, что от санкций хоть приятного и мало, но сгущать краски не стоит. Ожидаемо, что США при новом правительстве будут еще интенсивнее мешать сближению России с Германией. Помехой для окончания строительства этого не станет. В Германии, например, создали специальный фонд, который будет защищать фирмы, попавшие под санкции. Соответственно компании справятся с финансовым аспектом, а газопровод будет достроен.

«„Северный поток — 2“ входит интересы и Германии, и ЕС, и России», — подчеркнул политик.

Предыдущие санкции

Попытки помешать строительству «Северного потока — 2» со стороны США начались еще в конце июля 2017 года. Тогда был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», позволяющий как раз наложить их на проект газопровода. Помимо американцев главными противниками проекта стали Польша, Украина, Литва, Латвия, Чехия, Эстония, Венгрия, Румыния, Хорватия и Словакия.

Американцы утверждали, что «Северный поток — 2» ставит под угрозу США и их европейских партнеров. А еще он способен подорвать экономику Украины. В 2018 году Штаты начали угрожать тем, что иностранные компании, задействованные в проекте, могут попасть под американские санкции. Уже в 2019 году немецким компаниям стали приходить письма от посла США в Германии с предупреждением о том, что они могут стать жертвами санкций, если продолжат участие в «Северном потоке — 2». Несмотря на то, что США говорили, что не нужно это воспринимать как угрозу, звучало это как самый настоящий шантаж. Позже МИД Германии заявил, что санкции не остановят проект и если надо будет, то Россия в одиночку его достроит.

На одних угрозах все не закончилось, и уже в военном бюджете 2020 года были включены траты на санкции против зарубежных судов, прокладывающих газопровод. Как только этот документ был опубликован, швейцарская компания Allseas получила предупреждение о грядущих санкциях, если не выйдет из проекта. Ограничения вступили в силу 20 декабря 2019 года, а 21 декабря было приостановлено строительство газопровода.

По словам Кошкина, это были одними из самых значительных санкций в отношении проекта. Уже 22 декабря Allseas убрала все свои баржи из района прокладки газопровода. Группа судов была расформирована, а 30 декабря стало известно, что компания к строительству не вернется.

Эти санкции смогли распугать основных исполнителей строительства и сдвинули сроки сдачи проекта. Трампу удалось помешать строительству проекта, когда он был готов более чем на 90%. Санкции, направленные против разных строительных фирм и отдельных лиц, действительно были эффективными.

США было даже необязательно вводить их, достаточно было пригрозить. Этого хватало, потому что фирмы боялись потерять деньги. Например, международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев в сентябре 2020 года не стала продлевать страховое покрытие баржам, задействованным в строительстве проекта. А все из-за риска поймать санкции от США. Многие компании добровольно вышли из проекта, лишь бы не разгневать Штаты.

И все же, несмотря на такие проблемы, Россия заверила, что «Северный поток — 2» будет достроен. Канцлер Германии Ангела Меркель также выступила против санкций, заявив, что проект несет исключительно экономический характер.

Что дальше?

Эксперт Андрей Кошкин уверен, что США сейчас находятся в режиме поиска следующих санкций. Важно понимать, что у всех стран здесь стоит очень принципиальная позиция, а во главе всего находится коммерческий интерес.

Штаты хотят продавать в этом регионе свой дорогой сжиженный газ, поэтому отступать они не будут и постараются всеми путями помешать строительству. Германия покупать дорогущий газ не хочет, поэтому она тоже продолжит гнуть свою линию и постарается сделать все, чтобы «Северный поток — 2» был достроен.

«Любые санкции приносят негативный эффект. Сложно сказать, какие из них вредят больше, а какие — меньше. Однако все вместе они создают общий фон противодействия проекту», — отметил депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

Санкции, наложенные на судно «Фортуна» — это не первые и не последние попытки запугивания со стороны США. К этому нужно просто привыкнуть и понять, что проект все равно будет достроен. Он нужен многим.

Однако эта ситуация обнажила проблемы Германии, а точнее отсутствие в ней суверенности в отношении защиты собственных интересов. По словам Гердта, многие ведущие политики страны стали переобуваться на ходу. Представители партии зеленых вдруг заговорили о срочной необходимости остановить постройку. И это при том, что проект «Северного потока» в десятки раз экологически чище поставки сжиженного газа из США. Политики просто продались или прогнулись под давлением.

На данный момент из 2460 километров газопровода готово уже более 2300 километров. В водах Германии осталось уложить более 28 километров, а в водах Дании — 120 километров. За одни сутки судно «Фортуна» проложило около 500 метров. Проект готов примерно на 94%.