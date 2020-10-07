В России постепенно растет количество новых случаев заражения коронавирусом, и Московская область не стала исключением. Подмосковье действует на опережение и принимает различные меры — чтобы не допустить возвращения жестоких ограничений, которые вводили весной. Подробнее о том, как регион защищается от полного локдауна — в материале «360».

За последние сутки в Подмосковье зафиксировали 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние несколько недель количество новых пациентов с подтвержденным диагнозом выросло, однако ситуация остается под контролем.

«Сейчас самое главное — избежать карантина. Карантин — это самое сложное, что может испытать регион или какая-то страна. Поэтому нужно соблюдать стандарты все. И, естественно, особенно старшему поколению, людям с хроническими заболеваниями важно объяснить, чтобы они оставались дома. Нужно максимально беречь себя», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Власти региона принимают ряд различных мер, которые направлены на предотвращения повторения весеннего локдауна.

Забота о каждом пациенте

Подмосковье запасается лекарствами

Андрей Воробьев отметил, что за последнее время количество госпитализаций выросло почти в половину по сравнению с серединой сентября. На региональный Минздрав обрушилась серьезная нагрузка — чтобы справиться с ней, глава региона поручил развернуть дополнительные койки для коронавирусных пациентов.

Кроме того, он дал команду приобрести последние лекарства, которые разработали для борьбы с COVID-19. Речь идет в том числе и о препаратах, которые пациенты смогут принимать амбулаторно.

Кроме того, регион закупил достаточно средств индивидуальной защиты.

Скорым помогут госпитализировать пациентов

Губернатор поручил проверить, достаточно ли в регионе машин скорой помощи. Он подчеркнул, что мобильность является ключевым параметром, который позволяет на самом начальном уровне оказать пациенту внимание и заботу.

В день Подмосковье проводит порядка 20 тысяч тестов ПЦР, что почти в 1,5 раза выше нормы. Однако нередко выявить коронавирусную инфекцию можно только с помощью компьютерной томографии. Врачи скорой, которые доставили пациента с подозрением на COVID-19 на КТ-диагностику, не должны ждать результатов его анализа — им нужно ехать на другие вызовы к остальным пациентам.

Чтобы снизить нагрузку на скорые, привлекли порядка 300 дополнительных автомобилей. Они увезут пациента в больницу для дальнейшей госпитализации, если КТ покажет, что это необходимо.

Мы видим рост от недели к неделе, и то, что мы здесь находимся, — это необходимость, чтобы подстраховаться. Чтобы ни в коем случае наше здравоохранение не легло и каждый смог получить квалифицированную помощь Андрей Воробьев.

Каникулы и удаленка

По словам главы региона, 35-40% подмосковных школы отправили своих учеников на двухнедельные каникулы.

«Мы действуем поэтапно, внимательно анализируем ситуацию с заболеваемостью в школах. Она у нас крайне низкая. Всего из миллиона учеников у нас выявлено 103 случая за сентябрь и шесть дней октября», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В каждом учебном заведении организован контроль на входе. Детей с признаками ОРВИ до занятий не допускают. Однако такое случается редко — сейчас родители ведут себя очень ответственно и не отправляют ребенка в школу, если он неважно себя чувствует.

Правительство также рекомендовало работодателям перевести своих сотрудников на удаленку.

«Закрывать предприятия — это беда. Для того, чтобы они работали, надо обезопасить всех, кто там работает. Промышленность, переработка сегодня работают с соблюдением всех стандартов. Как только нарушается стандарт, как только начинаешь наплевательски относиться к мерам безопасности, сразу получаешь, соответственно, негативный результат», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Кроме того, власти призвали пенсионеров, а также жителей, которые попадают в группы риска, как можно больше времени проводить дома и минимизировать социальные контакты.

Борьба с нарушениями

Губернатор Подмосковья велел усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах.

Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что никому не хочется, чтобы повторилась ситуация, которая была весной. Поэтому с тех, кто будет нарушать правила, необходимые для снижения риска распространения коронавируса, «спрашивать будут строго».

«Нам не нужно закрытие предприятий, нам не нужно закрытие школ. Но чтобы жить дальше нормальной жизнью, чтобы экономика не падала, а восстанавливалась, нужна строгость. В том числе по отношению к самому себе», — подчеркнул глава региона.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова напомнила, что тяжесть течения заболевания зависит от концентрации вируса в организме пациента. Чтобы обезопасить себя и снизить риск тяжелого развития инфекции, нужно носить маски. Они помогают не только сократить тяжесть COVID-19, но и позволяют быстрее вылечить пациента — с наименьшими для него последствиями.

При этом большинство зараженных жителей региона считают, что могли заболеть в общественном месте, потому что находились там без маски. К такому выводу пришли 80% опрошенных пациентов с подтвержденным диагнозом.

Госпиталь «Патриот»

В Подмосковье для коронавирусных пациентов вновь заработает госпиталь на базе парка «Патриот» — он откроется вечером 6 октября.

Мы видим тревожную динамику. Этот дамоклов меч висит над нами. Мы увеличиваем количество ПЦРов, выявления и должны подстраховаться. Поэтому принято решение об открытии госпиталя в «Патриоте» Андрей Воробьев.

«Патриот» решили открыть для перестраховки — в Московской области работает 42 госпиталя для лечения коронавирусных больных. Проблем с госпитализацией в них нет, сейчас в них свободны еще 36% коек. Кроме того, работу по перепрофилированию коечного фонда уже начали в различных клиниках региона. Светлана Стригункова отметила, что в августе их было менее четырех тысяч, а сейчас уже 7121.

Резервный госпиталь сможет принять 1400 пациентов — сперва там откроются 220 коек, а каждые пять дней еще по 400 коек.

«Ключевое — не попасть на эти койки. И для этого мы сейчас обращаем внимание на ношение масок, на безопасность. На то, чтобы каждый позаботился о себе и о близких, чтобы избегали люди публичных мероприятий. Это абсолютно ненужное и очень опасное дело», — отметил Андрей Воробьев.

Госпиталь оборудовали всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции — к приему пациентов готовы и ИВЛ, и кислород, и врачи. Там будут трудиться порядка 700 специалистов, в том числе от Министерства обороны — реаниматологи и специалисты, которые умеют работать с инфекциями. Кроме того, сделали запас необходимых медикаментов — в том числе новейших препаратов для борьбы с инфекцией.