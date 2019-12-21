Главного криптозлодея решили экстрадировать во Францию. Но он хотел сидеть в России

Российского бизнесмена Александра Винника экстрадируют из Греции во Францию по делу о вымогательстве и отмывании денег. Его экстрадиции добивались три страны: Россия, США и Франция. Сам бизнесмен согласен на экстрадицию только в Россию. «360» разбирался в перспективах дела Винника.

Криптозлодей

Российского бизнесмена Александра Винника считают чуть ли не главным злодеем в мире криптовалют. Его арестовали на греческом полуострове Халкидики в июле 2017 года, когда он отдыхал там с семьей. Запрос на арест и экстрадицию Винника сделали власти США.

В Штатах Винника обвиняют в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Суть обвинения в том, что он якобы основал онлайн-биржу BTC-e, которая осуществляла обмен биткойнов и других криптовалют на доллары, рубли и евро. При этом в самой бирже заявили, что Винник не был ни директором, ни ее основателем, а работал «техническим специалистом» и давал «консультации клиентам биржи».

Кроме того, в США считают, что Винник через эту компанию похитил несколько сотен тысяч биткойнов у японской биржи Mt. Gox. Несколько сотен тысяч биткойнов по курсу 2017 года — это почти два миллиарда долларов.

По этим обвинениям США и добавились экстрадиции Винника, и суд Салоников удовлетворил запрос американских властей в октябре 2017 года. Адвокаты подали апелляцию, но Верховный гражданский и уголовный суд Греции оставил в силе решение.

Когда Винник уже был арестован, стало известно, что запрос на его экстрадицию отправила и Россия. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на адвокатов и Генпрокуратуру, Винник написал российским правоохранительным органам явку с повинной, из которой «следует, что в результате его мошеннических действий с 2011 по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 миллионов рублей».

В июле 2018 года суд в Салониках вынес положительное решение по запросу Генпрокуратуры, 4 сентября это решение подтвердил Ареопаг, Верховный гражданский и уголовный суд Греции. Сам Винник на всех заседаниях говорил, что согласен на экстрадицию только в Россию.

Одновременно с этим, в июле 2018-го, суд в Салониках принял решение об экстрадиции Винника во Францию для проведения «следственных действий». Там бизнесмена обвиняют в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки. Адвокаты обжаловали это решение, но 19 декабря было объявлено, что постановление о выдаче Винника во Францию оставлено в силе.

Решение Греции

20 декабря, министр юстиции Греции Костас Циарас объявил, с какой очередностью будут исполняться эти решения об экстрадиции.

«На первом этапе Винник будет выдан во Францию. Проинформировали об этом Москву. Сожалеем, что обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован», — сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

Адвокат Винника Зои Константопулу назвала решение министра юстиции Греции «смертным приговором». Кроме того, что бизнесмена сначала выдадут во Францию, потом он поедет в США и только в последнюю очередь в Россию. В знак протеста россиянин объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать ее и готов умереть, если его не выдадут на родину.

«Александр Винник разыскивается за преступления в то время, как нет ничего против него. Нет ни одного человека, который сказал бы, что является жертвой преступной деятельности Винника. Его преследуют за деятельность в поддержку свободы человека и экономической свободы», — сказала адвокат и заявила, что будет добиваться изменения решения всеми законными способами.

Перспективы Винника

Адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков в комментарии «360» предположил, что решение греческого министра продиктовано политикой. Греция вместе с Францией находятся в Евросоюзе, а значит имеют более налаженные контакты между двумя правоохранительными системами.

По словам адвоката, желание отправиться в Россию, а не во Францию продиктовано выгодой, ведь на родине его обвиняют в совершении менее серьезного преступления. Уголовная ответственность за данное преступление будет достигать до семи лет лишения свободы.

«Во Франции, если взять просто вымогательство, то во Франции за вымогательство [наказание] от 10 лет и до пожизненного лишения свободы с учетом отдельных классифицирующих признаков. Там даже факт наличия оружия в момент совершения преступления уже квалифицируется как особо тяжкое преступление и наказание за него достигает пожизненного лишения свободы», — отметил Горшков.

Ему выгоднее оказаться на территории России, получить наказание. Если он не судим и ранее не привлекался, то оно вполне может быть условным наказанием. Соответственно, его отбыть и стать относительно чистым перед законом на территории Российской Федерации. Это фактически просто обычная выгода Сергей Горшков.

Адвокат предположил, что сейчас защита Винника может попытаться отменить решение суда Франции об экстрадиции, тогда у него будет шанс не понести наказание, которое предполагается в этой стране. Если же отменить не удастся и Греция отправит бизнесмена во Францию, россиянин должен быть судим, отбыть наказание, после чего Россия сможет поставить вопрос об экстрадиции уже через Францию.

«А если запроса не будет, он во Франции будет отпущен и будет жить обычным гражданином до выезда за границу или до получения запроса от заинтересованных сторон», — заключил Горшков.