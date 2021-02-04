Эксплуатация «Северного потока — 2» приведет к снижению цен на газ в Евросоюзе. В этом уверены в Минэкономики Германии, ведь дело в здоровой конкуренции. Но главное — с реализацией проекта укрепится партнерство.

В разговоре с «360» представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс сказал, что «Северный поток — 2» — хорошее решение для Германии, ведь должно будет пройти немало времени, пока полностью заменить возобновляемые источники энергии смогут, например, солнечные и ветряные станции.

Газа в ЕС на данный момент достаточно. Однако при вводе в эксплуатацию «Северного потока — 2» принцип конкуренции сделает свое дело и цены упадут, по прогнозам, где-то на 5% на территории всего Евросоюза. В Германии, Дании, Польше, Швеции, то есть в странах, наиболее близких к терминалу «Северного потока — 2», цены могут упасть до 20% Грегори Энгельс.

Чем дальше от терминала, тем меньше будет ощущаться этот эффект. Например, в Португалии вряд ли будет сильный скачок цен, добавил Энгельс.

«Конкурент „Северного потока — 2“ — американский сжиженный газ. Его терминал также стоится сейчас в Германии», — напомнил собеседник «360». Этот газ давно есть в производстве. Сейчас он дешевый, так как цены в принципе достаточно низкие. Чем выше конкуренция, тем ниже цены на газ. Это закон рынка.

Кто выиграет [от эксплуатации «Северного потока — 2»]? Выиграет дружба. Германия не впадает в зависимость от русского газа. У нас есть альтернативы. Есть газ из Северной Африки, из терминалов сжиженного газа. Выигрывают партнерство и более хорошие отношения, которые встанут на более экономическое начало Грегори Энгельс.

По словам представителя Пиратской партии Германии, даже во времена холодной войны поставки газа из СССР всегда шли регулярно. И даже если сейчас ситуация изменится и «Северный поток — 2» закроют, у Германии все равно будут альтернативы.

«Это будет неприятно в контексте политики, но, в принципе, все выживут. Именно поэтому проект, наверное, более важен для России, чем для ЕС. Для Германии он важен, потому что мы уже вложили большое количество денег, энергии и времени. Осталось просто последние километры достроить, которые уже просто смешно не доделать с экономической точки зрения», — подчеркнул собеседник «360».

Поставки по дну моря выгоднее

О возможном изменении стоимости газа говорится в ответе ведомства на запрос фракции Левой партии (ЛП) в бундестаге. Выдержки из документа привело редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Согласно тексту, поставки газа по дну моря существенно выгоднее, нежели транзит по суше, за счет уже работающих трубопроводов. Так, путь газа в Германию по «Северному потоку — 2» на две тысячи километров короче, чем через Украину. Более того, трубопровод отвечает всем современным техническим требованиям.

Сопредседатель фракции ЛП Дитмар Барч призвал Кабмин Германии поддержать «Северный поток — 2» и усилия властей земли Мекленбург — Передняя Померания в их стремлении довести строительство газопровода до конца. Ведь трубопровод, уверен Барч, снизит цену на газ и покроет потребности страны.

«Конгресс США не определяет наше энергоснабжение. Это канцлер [Ангела Меркель] должна ясно дать понять новому американскому президенту [Джо Байдену]», — подчеркнул сопредседатель фракции ЛП.