  • Главная интрига — платье невесты. Свадьба Бондарчука и Андреевой стала самым закрытым торжеством года

    18 сентября 2019, 01:10

    Валерия Шафирко

    Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября 2019 года празднуют свадьбу. Торжественное мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. В социальных сетях публикуются первые фото и видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой.

    Известно, что приглашенные гости до последнего момента не знали, где именно состоится торжество — сначала местом торжества пара назначила старинный особняк «Дом Беггровых», но через несколько часов СМИ сообщили о другой локации.

    Выяснилось, что свадьба пройдет в знаменитом Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. А для того, чтобы гости не запутались, жених и невеста специально приготовили для них пригласительные с изображением карты.

    В Сети уже появляются видеозаписи приезжающих к историческому зданию. Гости торжества тоже публикуют снимки и видео в соцсетях. Так например, Ксения Собчак показала в Instagram платье в пол серого металлического цвета, которое выбрала для торжества.

    Главная интрига — платье невесты. Свадьба Бондарчука и Андреевой стала самым закрытым торжеством года | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Фотографией с праздника поделился российский писатель и теле-радио ведущий Сергей Минаев. Правда на снимке ни Бондорчука, ни Андреевой нет.

    Главная интрига — платье невесты. Свадьба Бондарчука и Андреевой стала самым закрытым торжеством года | Изображение 2
    Источник фото: Instagram

    Сами молодожены не публикуют никаких снимков с собственного праздника. Застать их у входа во дворец также не получилось. Вероятно влюбленные прошли внутрь здания с черного хода. Поэтому главным секретом по-прежнему остается платье невесты.

    Как пишут «Дни.ру», подвенечный наряд Паулины Андреевой «похож на платье принцессы». Якобы платье она заказала в бутике Maison Bohemique, где раньше ей шили одежду для красной дорожки «Кинотавра».

    Как пишут «Известия», после церемонии бракосочетания молодожены с гостями, переместились в одной из заведений на Невском проспекте, где и проходит непосредственно празднование свадьбы.

    Бондарчук и Андреева начали встречаться в 2015 году. Режиссер развелся со Светланой Бондарчук после 25 лет брака. Они были вместе с 1991 года.