Главная интрига — платье невесты. Свадьба Бондарчука и Андреевой стала самым закрытым торжеством года
Известно, что приглашенные гости до последнего момента не знали, где именно состоится торжество — сначала местом торжества пара назначила старинный особняк «Дом Беггровых», но через несколько часов СМИ сообщили о другой локации.
Выяснилось, что свадьба пройдет в знаменитом Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. А для того, чтобы гости не запутались, жених и невеста специально приготовили для них пригласительные с изображением карты.
В Сети уже появляются видеозаписи приезжающих к историческому зданию. Гости торжества тоже публикуют снимки и видео в соцсетях. Так например, Ксения Собчак показала в Instagram платье в пол серого металлического цвета, которое выбрала для торжества.
Фотографией с праздника поделился российский писатель и теле-радио ведущий Сергей Минаев. Правда на снимке ни Бондорчука, ни Андреевой нет.
Сами молодожены не публикуют никаких снимков с собственного праздника. Застать их у входа во дворец также не получилось. Вероятно влюбленные прошли внутрь здания с черного хода. Поэтому главным секретом по-прежнему остается платье невесты.
Как пишут «Дни.ру», подвенечный наряд Паулины Андреевой «похож на платье принцессы». Якобы платье она заказала в бутике Maison Bohemique, где раньше ей шили одежду для красной дорожки «Кинотавра».
Как пишут «Известия», после церемонии бракосочетания молодожены с гостями, переместились в одной из заведений на Невском проспекте, где и проходит непосредственно празднование свадьбы.
Бондарчук и Андреева начали встречаться в 2015 году. Режиссер развелся со Светланой Бондарчук после 25 лет брака. Они были вместе с 1991 года.