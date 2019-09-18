Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября 2019 года празднуют свадьбу. Торжественное мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. В социальных сетях публикуются первые фото и видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой.

Известно, что приглашенные гости до последнего момента не знали, где именно состоится торжество — сначала местом торжества пара назначила старинный особняк «Дом Беггровых», но через несколько часов СМИ сообщили о другой локации.

Выяснилось, что свадьба пройдет в знаменитом Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. А для того, чтобы гости не запутались, жених и невеста специально приготовили для них пригласительные с изображением карты.

В Сети уже появляются видеозаписи приезжающих к историческому зданию. Гости торжества тоже публикуют снимки и видео в соцсетях. Так например, Ксения Собчак показала в Instagram платье в пол серого металлического цвета, которое выбрала для торжества.

Источник фото: Instagram

Фотографией с праздника поделился российский писатель и теле-радио ведущий Сергей Минаев. Правда на снимке ни Бондорчука, ни Андреевой нет.

Источник фото: Instagram

Сами молодожены не публикуют никаких снимков с собственного праздника. Застать их у входа во дворец также не получилось. Вероятно влюбленные прошли внутрь здания с черного хода. Поэтому главным секретом по-прежнему остается платье невесты.

Как пишут «Дни.ру», подвенечный наряд Паулины Андреевой «похож на платье принцессы». Якобы платье она заказала в бутике Maison Bohemique, где раньше ей шили одежду для красной дорожки «Кинотавра».

Как пишут «Известия», после церемонии бракосочетания молодожены с гостями, переместились в одной из заведений на Невском проспекте, где и проходит непосредственно празднование свадьбы.

Бондарчук и Андреева начали встречаться в 2015 году. Режиссер развелся со Светланой Бондарчук после 25 лет брака. Они были вместе с 1991 года.