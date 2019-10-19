Главарь якудза вышел на свободу. Вернуть былое величие он уже не сможет
Дело Такаямы
Якудза — это вид японской мафии, которая состоит из различных кланов. Самая большая и могущественная группировка — «Ямагути-Гуми». Ее лидером является Кэнъити Синода. Вышедший на свободу Киеси Такаяма — его заместитель и второй по важности человек в преступном синдикате.
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Один из самых главных гангстеров страны попался на вымогательстве. Он требовал у бизнесмена 40 миллионов иен (более 23 миллионов рублей по текущему курсу). За эти деньги Такаяма предлагал ему «крышу» от нападений других преступников.
На злоумышленника завели уголовное дело и отправили в суд. Во время слушания прокуроры требовали для арестованного 10 лет тюрьмы, но адвокатам удалось настоять на меньшем сроке. В марте 2013 года суд приговорил его к шести годам заключения.
Сам обвиняемый своей вины не признал и отрицал какую-либо причастность к рэкету.
В целом, то, что Такаяма вымогал деньги, не вызывает особого удивления. Якудза часто предлагают организациям обеспечить безопасность за вознаграждение. В Японии это называется «микадзимере» и является одним из главных способов заработка для членов группировки.
Выход на свободу
Спустя шесть лет Киеси Такаяма смог снова присоединиться к «Ямагути-Гуми», в которой за время его отсутствия произошло много изменений.
Японец вышел из тюрьмы, расположенной недалеко от Токио 18 октября 2019 года. Его штаб-квартира находится в Нагое, поэтому после освобождения он направился именно туда. Местная полиция успела подготовиться к встрече.
На вокзале одного из могущественных мафиози встречали не только соратники, но и пара десятков правоохранителей. Сейчас в Японии среди преступных банд не все тихо, поэтому стражи порядка боялись возможных столкновений.
Сейчас Такаяме 77 лет, но он вряд ли оставит дело всей жизни в мафии. Как считает полиция, его появление может запустить волну новых стычек между различными группировками. Война японских преступников длится с 2015 года и за это время погибли девять человек.
«Кодокай» и «Ямагути-гуми»
Преступный мир Японии делят между собой три главные банды — «Сумиеоси-кай», «Инагава- кай» и «Ямагути-гуми». Последняя группировка остается самой кровожадной, многочисленной и богатой.
Члены клана «Ямагути» занимаются бизнесом по всему миру, зарабатывая миллиарды долларов. В сферу их деятельности входит продажа оружия, наркотиков махинации с недвижимостью, организация проституции и многое другое.
Есть у якудза и собственные отличия от других мировых криминальных структур. Группировка не скрывает имена руководителей, адреса штаб-квартир или свою численность. Многие объединения даже имеют официальные эмблемы или сайты.
«Ямагути-гуми», например, в 2013 году создали собственный журнал с кодексом чести, стихами хокку и даже советами по рыбалке. Распространяли его только среди гангстеров, но, по некоторым данным, экземпляры попадали в руки и обычных людей.
Сейчас в Японии насчитывается более 20 преступных группировок якудза, которые состоят на учете полиции. «Ямагути-гуми» была создана в 1915 году Харукити Ямагути.
Кэнъити Синода и Такаяма в 1984 году организовали «Кодокай», который был своего рода филлиалом «Ямагути». Позже, в 2005 году, Синода стал лидером основной банды, а Такаяма остался президентом «Кодокай». В 2012 году банду признали «особо опасной преступной вооруженной группировки». Такой статус в стране больше не имела ни одна мафиозная организация.
Якудза больше не авторитет?
Несмотря на свою известность и лидирующее положение в Японии, за годы тюремного заключения Такаямы, «Ямагути-гуми» распалась на три враждующие преступные группы. После появления у руля Синода откололась «Кобэ ямагути-гуми», затем появилась «Нинке Ямагути-гуми».
За расколом последовали многочисленные стычки, аресты и убийства. Вместе с этим сильно сократилась и численность главной мафиозной организации Японии. По мнению экспертов, к развалу банды привел диктаторский стиль Такаямы, который дискриминировал некоторых гангстеров и покровительствовал другим.
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Но другие специалисты считают, что распад «Ямагути-гуми» был логичным финалом кризиса, который переживала группировка в последние годы. Из-за преследований многих мафиози отправляли в тюрьму, другие же погибали. Синода не раз отмечал, что «настоящих» якудза почти не осталось.
С организованной преступностью на протяжении многих лет борются не только японские власти. В США организациям запретили заключать сделки с Синодой, а Такаяму внесли в черный список, заморозив его американские активы.
Такие решения Вашингтона привели к тому, что Токио принял соответствующие законы, чтобы разорвать связь якудза с законным бизнесом.
В 2009 году «Ямагути-гуми» пытались исправить положение дел. Гангстеры ввели экзамен для членов синдиката, чтобы убедиться в их отличном знании законов. Япония сильно ужесточила законодательство против оргпреступности, поэтому мафиози стали более скрытными.
Подобные меры не сильно помогли и «Ямагути» сейчас живется очень тяжело. Якудза не могут арендовать машину, прийти в бар или храм и испытывают сейчас финансовые трудности. Фирмам запрещено сотрудничать с мафией, а власти обозначили 277 преступлений, за которые могут отправить в тюрьму даже на стадии подготовки к правонарушению.