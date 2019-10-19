Главарь якудза вышел на свободу. Вернуть былое величие он уже не сможет

При слове «мафия» многие сразу вспоминают знаменитого американского гангстера Аль Капоне. Но преступный мир им не ограничивается. Синдикат японских якудза существует до сих пор. Один из его главарей недавно вышел на свободу. Кто такой Киеси Такаяма и почему его выход не поможет умирающему клану разбирался «360».

Дело Такаямы

Якудза — это вид японской мафии, которая состоит из различных кланов. Самая большая и могущественная группировка — «Ямагути-Гуми». Ее лидером является Кэнъити Синода. Вышедший на свободу Киеси Такаяма — его заместитель и второй по важности человек в преступном синдикате.

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Один из самых главных гангстеров страны попался на вымогательстве. Он требовал у бизнесмена 40 миллионов иен (более 23 миллионов рублей по текущему курсу). За эти деньги Такаяма предлагал ему «крышу» от нападений других преступников.

На злоумышленника завели уголовное дело и отправили в суд. Во время слушания прокуроры требовали для арестованного 10 лет тюрьмы, но адвокатам удалось настоять на меньшем сроке. В марте 2013 года суд приговорил его к шести годам заключения.

Сам обвиняемый своей вины не признал и отрицал какую-либо причастность к рэкету.

В целом, то, что Такаяма вымогал деньги, не вызывает особого удивления. Якудза часто предлагают организациям обеспечить безопасность за вознаграждение. В Японии это называется «микадзимере» и является одним из главных способов заработка для членов группировки.

Выход на свободу

Спустя шесть лет Киеси Такаяма смог снова присоединиться к «Ямагути-Гуми», в которой за время его отсутствия произошло много изменений.

Японец вышел из тюрьмы, расположенной недалеко от Токио 18 октября 2019 года. Его штаб-квартира находится в Нагое, поэтому после освобождения он направился именно туда. Местная полиция успела подготовиться к встрече.

На вокзале одного из могущественных мафиози встречали не только соратники, но и пара десятков правоохранителей. Сейчас в Японии среди преступных банд не все тихо, поэтому стражи порядка боялись возможных столкновений.

Сейчас Такаяме 77 лет, но он вряд ли оставит дело всей жизни в мафии. Как считает полиция, его появление может запустить волну новых стычек между различными группировками. Война японских преступников длится с 2015 года и за это время погибли девять человек.

«Кодокай» и «Ямагути-гуми»

Преступный мир Японии делят между собой три главные банды — «Сумиеоси-кай», «Инагава- кай» и «Ямагути-гуми». Последняя группировка остается самой кровожадной, многочисленной и богатой.

Члены клана «Ямагути» занимаются бизнесом по всему миру, зарабатывая миллиарды долларов. В сферу их деятельности входит продажа оружия, наркотиков махинации с недвижимостью, организация проституции и многое другое.

Есть у якудза и собственные отличия от других мировых криминальных структур. Группировка не скрывает имена руководителей, адреса штаб-квартир или свою численность. Многие объединения даже имеют официальные эмблемы или сайты.

Эмблема группировки «Ямагути-Гуми». Источник фото: wikipedia.org

«Ямагути-гуми», например, в 2013 году создали собственный журнал с кодексом чести, стихами хокку и даже советами по рыбалке. Распространяли его только среди гангстеров, но, по некоторым данным, экземпляры попадали в руки и обычных людей.

Сейчас в Японии насчитывается более 20 преступных группировок якудза, которые состоят на учете полиции. «Ямагути-гуми» была создана в 1915 году Харукити Ямагути.

Кэнъити Синода и Такаяма в 1984 году организовали «Кодокай», который был своего рода филлиалом «Ямагути». Позже, в 2005 году, Синода стал лидером основной банды, а Такаяма остался президентом «Кодокай». В 2012 году банду признали «особо опасной преступной вооруженной группировки». Такой статус в стране больше не имела ни одна мафиозная организация.

Источник фото: Flickr

Якудза больше не авторитет?

Несмотря на свою известность и лидирующее положение в Японии, за годы тюремного заключения Такаямы, «Ямагути-гуми» распалась на три враждующие преступные группы. После появления у руля Синода откололась «Кобэ ямагути-гуми», затем появилась «Нинке Ямагути-гуми».

За расколом последовали многочисленные стычки, аресты и убийства. Вместе с этим сильно сократилась и численность главной мафиозной организации Японии. По мнению экспертов, к развалу банды привел диктаторский стиль Такаямы, который дискриминировал некоторых гангстеров и покровительствовал другим.

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Но другие специалисты считают, что распад «Ямагути-гуми» был логичным финалом кризиса, который переживала группировка в последние годы. Из-за преследований многих мафиози отправляли в тюрьму, другие же погибали. Синода не раз отмечал, что «настоящих» якудза почти не осталось.

С организованной преступностью на протяжении многих лет борются не только японские власти. В США организациям запретили заключать сделки с Синодой, а Такаяму внесли в черный список, заморозив его американские активы.

Такие решения Вашингтона привели к тому, что Токио принял соответствующие законы, чтобы разорвать связь якудза с законным бизнесом.

В 2009 году «Ямагути-гуми» пытались исправить положение дел. Гангстеры ввели экзамен для членов синдиката, чтобы убедиться в их отличном знании законов. Япония сильно ужесточила законодательство против оргпреступности, поэтому мафиози стали более скрытными.

Подобные меры не сильно помогли и «Ямагути» сейчас живется очень тяжело. Якудза не могут арендовать машину, прийти в бар или храм и испытывают сейчас финансовые трудности. Фирмам запрещено сотрудничать с мафией, а власти обозначили 277 преступлений, за которые могут отправить в тюрьму даже на стадии подготовки к правонарушению.