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    17 декабря 2020, 01:00

    Гроза неверных мужей и защитник звезд. Последним клиентом адвоката Добровинского стал глава Роскосмоса

    Анастасия Кукова

    Наводящий ужас на состоятельных мужчин, оказавшихся на грани развода, получивший поистине всероссийскую известность за защиту интересов семьи Сергея Захарова, погибшего в результате смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова, адвокат Александр Добровинский предстал в суде в новом амплуа. Но все-также победоносно.
    Гроза неверных мужей и защитник звезд. Последним клиентом адвоката Добровинского стал глава Роскосмоса

    Он защищал в Останкинском суде Москвы интересы главы Роскомоса Дмитрия Рогозина. Глава госкорпорации потребовал удалить из Сети статьи и видео, порочащие его репутацию. Ответчики также вынуждены будут выплатить Рогозину моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Высокопоставленный чиновник передаст эти средства в детский дом.

    Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» и кандидат юридических наук Александр Добровинский известен в первую очередь своими знакомствами с сильными мира сего, как со звездами отечественного шоу-бизнеса, так и с бизнесменами и политиками. Он успел засветиться с большинством известных людей из абсолютно разных социальных групп.

    В разные годы он выступал в суде представителем Филиппа Киркорова, обвинявшегося в избиении помощника режиссера, и вел бракоразводные процессы Дмитрия Рыболовлева, Рустама Тарико и Дмитрия Мазепина. Адвокат участвовал в суде Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте, деливших сына Дени.

    Добровинский никогда не представлял интересы миллиардера Бориса Березовского, но утверждает, что дружил с ним. И стал последним человеком, кому бизнесмен позвонил перед самоубийством.

    Адвокат неоднократно сообщал, что вопреки слухам никогда не сотрудничал с Леонидом Невзлиным, бывшим партнером Михаила Ходорковского по ЮКОСу «из моральных соображений». Напротив, он дал показания, которые обеспечили Невзлину заочный пожизненный срок.

    В конце 1990-х Добровинский в федеральной тюрьме Нью-Йорка случайно познакомился с криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, широкой публике известного как Япончик. Но свою известность он получил не в связи с уголовными процессами.

    Добровинский стал самым известным в России экспертом по бракоразводным процессам. Сам он утверждает, что примерно 60% из списка Forbes, которые разошлись, развелись и делили имущество, были его клиентами.

    Адвокат также систематически защищает интересы российских звезд. Он признает, что на 80% это бесплатные дела. Зато какая реклама! Среди его клиентов были Майя Плисецкая, Яна Поплавская, Лада Дэнс и Анастасия Волочкова.

    Справедливости ради стоит отметить, что Александр Добровинский далеко не всегда становится на сторону богатых и знаменитых. Например, он защищал интересы фотокорреспондентки газеты «Комсомольская правда», обвинившей певца Валерия Меладзе в избиении.

    Известно также, что интересы семьи Захарова в деле против Михаила Ефремова он защищал бесплатно.