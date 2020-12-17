Гроза неверных мужей и защитник звезд. Последним клиентом адвоката Добровинского стал глава Роскосмоса

Наводящий ужас на состоятельных мужчин, оказавшихся на грани развода, получивший поистине всероссийскую известность за защиту интересов семьи Сергея Захарова, погибшего в результате смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова, адвокат Александр Добровинский предстал в суде в новом амплуа. Но все-также победоносно.

Он защищал в Останкинском суде Москвы интересы главы Роскомоса Дмитрия Рогозина. Глава госкорпорации потребовал удалить из Сети статьи и видео, порочащие его репутацию. Ответчики также вынуждены будут выплатить Рогозину моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Высокопоставленный чиновник передаст эти средства в детский дом.

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» и кандидат юридических наук Александр Добровинский известен в первую очередь своими знакомствами с сильными мира сего, как со звездами отечественного шоу-бизнеса, так и с бизнесменами и политиками. Он успел засветиться с большинством известных людей из абсолютно разных социальных групп.

В разные годы он выступал в суде представителем Филиппа Киркорова, обвинявшегося в избиении помощника режиссера, и вел бракоразводные процессы Дмитрия Рыболовлева, Рустама Тарико и Дмитрия Мазепина. Адвокат участвовал в суде Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте, деливших сына Дени.

Добровинский никогда не представлял интересы миллиардера Бориса Березовского, но утверждает, что дружил с ним. И стал последним человеком, кому бизнесмен позвонил перед самоубийством.

Адвокат неоднократно сообщал, что вопреки слухам никогда не сотрудничал с Леонидом Невзлиным, бывшим партнером Михаила Ходорковского по ЮКОСу «из моральных соображений». Напротив, он дал показания, которые обеспечили Невзлину заочный пожизненный срок.

В конце 1990-х Добровинский в федеральной тюрьме Нью-Йорка случайно познакомился с криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, широкой публике известного как Япончик. Но свою известность он получил не в связи с уголовными процессами.

Добровинский стал самым известным в России экспертом по бракоразводным процессам. Сам он утверждает, что примерно 60% из списка Forbes, которые разошлись, развелись и делили имущество, были его клиентами.

Адвокат также систематически защищает интересы российских звезд. Он признает, что на 80% это бесплатные дела. Зато какая реклама! Среди его клиентов были Майя Плисецкая, Яна Поплавская, Лада Дэнс и Анастасия Волочкова.

Справедливости ради стоит отметить, что Александр Добровинский далеко не всегда становится на сторону богатых и знаменитых. Например, он защищал интересы фотокорреспондентки газеты «Комсомольская правда», обвинившей певца Валерия Меладзе в избиении.

Известно также, что интересы семьи Захарова в деле против Михаила Ефремова он защищал бесплатно.