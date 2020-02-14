Глава российского поселка снова разрешил китайцам стройку на Байкале. В первый раз ему все сошло с рук

Против главы иркутской Листвянки Александра Шамсудинова снова возбудили уголовное дело о застройке берега Байкала. Но не факт, что чиновника накажут. Два года назад его обвиняли в аналогичном преступлении — незаконной выдаче строительных разрешений китайцам. Но Шамсудинов вышел сухим из воды.

В Иркутской области задержали главу Листвянки Александра Шамсудинова, разрешившего строительство гостиницы на берегу Байкала. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, против чиновника возбудили дело о превышении должностных полномочий.

В 2017 году Шамсудинов незаконно разрешил постройку дома площадью 1,4 тысячи квадратных метров в поселке Листвянка, расположенном в экологической зоне Байкала, после чего у озера возвели трехэтажную гостиницу.

«Действия главы администрации Листвянского муниципального образования, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства», — уверены в Следственном комитете.

Второй раз за два года

Александр Шамсудинов возглавил Листвянку в сентябре 2016 года. До этого чиновник около года был председателем местной думы. В политику пришел из правоохранительных органов Иркутской области, где проработал с 1993 по 2014 год.

В апреле 2018-го чиновник впервые стал фигурантом аналогичного дела. Его подозревали в незаконной выдаче разрешений на постройку жилых домов около Байкала. По сведениям ГТРК «Иркутск», тогда вместо жилых домов тоже строили гостиницы, владельцами которых были граждане Китая. Почти все располагались в выгодных местах с видом на озеро.

По сведениям канала «Весь Байкал», китайцы через русских партнеров скупали старые дома, сносили и строили отели. В 2017 году жители Поднебесной выкупили десятую часть Листвянки. Чтобы остановить застройку экологической зоны, местные жители жаловались куда только можно — от полиции до администрации президента. 20 мая 2019 года прокуратура Иркутской области направила дело Шамсудинова в районный суд.

«В результате преступных действий причинен вред окружающей среде, повлекший утрату запасов полезных ископаемых в размере более 117 тысяч рублей, а также объекту культурного наследия Стоянка „Крестовая“ в размере более 16 миллионов рублей, чем нарушены охраняемые законом интересы общества и государства», — поясняли в прокуратуре.

Но наказания чиновник не понес. Сначала суд переквалифицировал его деяние, затем срок давности истек, уголовное преследование прекратили, а Шамсудинова восстановили в должности. Правда, благодаря усилиям местных жителей строительство прекратили, а власти постановили снести «китайские» строения.

«Праведное» негодование

Во время первого расследования Шамсудинов дал интервью The New York Times, где рассказал о проблемах, связанных с интересом китайцев к Байкалу. По его словам, он не знал, что вместо домов на одну семью жители Поднебесной будут строить трехэтажные особняки с 14 спальнями для своих соотечественников-туристов.

«Они все говорили, что им нужны большие дома, что у них много родственников, которые планируют приезжать в гости», — говорил Шамсудинов.

После начала застройки, жаловался он, облик Листвянки изменился. Исчезали старые синие деревянные домики с «белой пряничной отделкой». Зато всюду появлялись уродливые щиты, некоторые на китайском языке, они рекламировали такие заведения, как стрип-клубы.

Он заявлял, что федеральные власти должны иметь план развития Байкала, который уравновесил бы потребности местных жителей и туристов. В той же Листвянке нет центрального водоснабжения и канализации, асфальтированных дорог, зато есть проблемы с вывозом мусора.

«Все кричат, что Байкал — это жемчужина России и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но избавление от мусора и другие экологические проблемы остаются на плечах мэров небольших городов», — подчеркивал Шамсудинов.