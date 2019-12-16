Глава МВД Эстонии оскорбил нового премьера Финляндии и процитировал Ленина. Уместно?

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме вспомнил слова Ленина в связи с избранием премьера-министра Финляндии и назвал 34-летнюю Санну Марин «продавщицей». Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», уместно ли было высказывание и не повлияет ли оно на отношения двух стран.

Источник фото: flickr.com/Ville Säävuori

Глава МВД Эстонии — социально-политический консерватор, который скептически относится к ЕС, поэтому для него вполне естественно быть идеологически настроенным против нового финского премьер-министра, который, в свою очередь, «еврофил до мозга костей». Об этом заявил политолог из США Эндрю Корыбко. По его мнению, высказывание Хельме вполне уместно, потому что демократия — и особенно в западном смысле — это «свобода слова». И министр имеет право выражать себя так, как хочет. «Возможно это не было политически мудро с точки зрения внутренней политики Эстонии, но это был его выбор», — добавил собеседник «360».

По его словам, цитировать Ленина вполне нормально.

Это объясняет более широкое заявление, в котором министр цитировал советского политика, оно касалось личных взглядов Хельме… Что-то про победу красных над белыми и план ЕС по превращению Финляндии в то, что он назвал европровинцией. Такие консерваторы, как глава МВД Эстонии, считают ЕС единым целым, похожим на СССР, поэтому цитирование Ленина было вполне приемлемым в этом контексте Эндрю Корыбко.

На отношения Финляндии и Эстонии одно резкое заявление вряд ли повлияет, считает политолог. Эти две страны очень близки на многих уровнях.

На новость об избрании нового премьер-министра Финляндии Хельме отреагировал так: «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился», — заявил министр в эфире радиостанции TRE Raadio, передает газета Postimees. По словам политика, «продавщица поднялась до премьер-министра», а в правительство Финляндии вошли «уличные активисты и необразованные люди».

10 декабря парламент Финляндии избрал представителя Социально-демократической партии — Санну Марин. Она самый молодой действующий премьер-министр в мире и самый молодой премьер-министр в истории Финляндии. Марин стала третьей женщиной на этом посту после Аннели Яаттеэнмяки и Мари Кивиниеми. Глава предыдущего правительства покинул свой пост.

Случай с Хельме не первый: когда поведение политика вызывает вопросы у общественности. Ранее «360» писал о том, как Борис Джонсон закинул ноги на стол и вызвал гнев британцев.