Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко. Он хотел строить нормальные отношения с Россией

Скончался первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко. Ему было 82 года. Он был против военного решения конфликтов и считал, что отношения с Москвой жизненного необходимы Киеву.

О смерти Зленко на своей странице в Twitter сообщил бывший заместитель главы украинского МИДа и экс-постпред Киева в Европейском союзе Константин Елисеев.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко. <…> Искренние соболезнования семье Зленко. Все, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память», — написал Елисеев.

При этом он ничего не сообщил о причинах смерти дипломата. Дата похорон Зленко до сих пор не известна.

Отношение к России

Зленко давно отошел от дел, однако долгое время продолжал следить за ситуацией в мире и в особенности за отношениями Украины и России. Он негативно относился к ухудшению диалога Москвы и Киева. Дипломат считал, что братским народам все равно придется налаживать контакт рано или поздно.

«Очень жаль, что мы идем на жесткую конфронтацию с соседями. <…> Не хотелось бы, чтобы мы рушили основу будущих отношений на много лет вперед. В любом случае в будущем, когда закончатся эти вещи на востоке, нам придется искать общий язык и строить нормальные отношения с соседями. В том числе с Россией. <…> Нам нужны будут отношения с Россией. Я не преувеличу, если скажу, что они жизненно необходимы», — процитировали дипломата в «КП в Украине».

Он выступал за мир и урегулирование конфликта в ДНР и ЛНР. Зленко говорил, что ради этого можно пойти на многое. При этом он отмечал, что военным путем добиться чего-либо нереально.

«Я готов сесть за стол хоть с чертом, если это даст нам путь к миру. Но тогда будут молчать пушки. Еще раз повторю: хоть с дьяволом. Никогда не буду бояться подобных заявлений», — считал дипломат.

Посты, которые занимал Зленко

Зленко окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В 1967 году он начал карьеру в МИД УССР, был атташе. Через 16 лет он занят пост постоянного представителя УССР при ЮНЕСКО. А в 1989–1990 годах Зленко работал первым заместителем министра иностранных дел Украины.

В 1990-м дипломат возглавил МИД. На этой должности Зленко пробыл четыре года, а затем вернулся на пост в 2000 году и ушел с него спустя три года. Также дипломат был постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО, представителем в комиссии ООН по правам человека, послом Украины во Франции и по совместительству в Португалии.

В 2000-х годах Зленко был зампредседателя гражданско-политического объединения «Украинский форум» и членом совета гражданского движения «Новая Украина». 11 лет назад он стал директором Института славистики и международных отношений Киевского славистического университета.