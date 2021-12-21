Глава Кузбасса попал в аварию на пути к родным шахтеров «Листвяжной». Главное

Автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП. Глава региона ехал на встречу с родственниками рабочих, пострадавших в результате взрыва на шахте «Листвяжная», чтобы обсудить дальнейшую помощь. «360» собрал главное о ДТП.

Авария с участием служебной машины губернатора Кузбасса Сергея Цивилева произошла на трассе Кемерово — Новокузнецк, в районе поселка Карагайла, около 09:00 по местному времени (05:00 по московскому). Столкнулись два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус. Авто губернатора было в составе кортежа.

Сейчас известно как минимум о трех пострадавших, Сергея Цивилева среди них нет, заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь», — говорится в официальном Telegram-канале «Цивилев.Live».

По данным Telegram-канала «Инцидент. Кузбасс», чиновник был на заднем сиденье служебного авто, когда произошло столкновение. Его якобы выбросило вперед, но травмы оказались незначительными, так что после осмотра медиков Цивилев пересел в машину ДПС, чтобы продолжить путь. По другим данным, с места ДТП чиновник уехал на одной из машин кортежа.

Причиной аварии, по предварительным данным, стали плохие погодные условия. Об этом со ссылкой на источник написали «Известия». Издание добавило, что Mercedes губернатора в октябре этого года уже попадал в серьезное ДТП.

Встреча с семьями

По данным пресс-службы регионального правительства, Сергей Цивилев ехал на встречу с семьями погибших шахтеров «Листвяжной».

За каждого погибшего родственникам обещали выплатить по 250 тысяч рублей, тем, кто лечится в больницах, — по 150 тысяч, а оставшимся на амбулаторном лечении — по 75 тысяч рублей. Правительство региона добавило к этим суммам по миллиону за каждого погибшего, по 400 тысяч — за тяжелые травмы и по 200 тысяч — за травмы средней и легкой тяжести.

Также тем, кто потерял родных в ЧП на шахте «Листвяжная», губернатор обещал выплатить по два миллиона на семью, а каждому, кто находился на иждивении у погибшего, — еще по миллиону.

Выплаты обещали и по линии социального страхования. В пресс-центре местных властей сообщили, что родственники погибших смогут получать медицинские услуги по специальной программе в Кузбасской областной больнице имени С. В. Беляева. В том числе это касается и операций.

«Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона», — уточнил главный врач больницы Михаил Ликстанов.

В экстренных ситуациях специальная программа позволит семьям погибших шахтеров получать медицинскую помощь без очереди в поликлиниках и стационарах в любое время. Контролировать это должны будут руководители больниц.

Владимиру Путину Цивилев заявлял, что семьям погибших шахтеров выделят более 40 квартир.

Пресс-служба предприятия сообщала, что в среднем каждая семья получит по шесть миллионов, а также за них погасят кредиты, помогут в покупке или ремонте жилья, детям оплатят обучение, а пострадавшим выплатят по полмиллиона рублей.

Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября, 51 человек погиб, более 100 пострадали. Горняки не раз жаловались на высокий уровень метана и многочисленные нарушения условий труда. Руководство шахты и топ-менеджеры компании-владелицы уже задержаны по подозрениям в халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и злоупотреблении должностными полномочиями.