В воскресенье группа ПИК и «Белая Дача» подвели итоги совместного конкурса. Ведущей прямого эфира в Instаgrаm была актриса Елена Подкаминская. Но, несмотря на наличие звезды в кадре, пользователи не поверили в честность конкурса. Победитель выбирался с помощью заранее известной формулы, а это уже вызывает недоверие.

Суть конкурса

В воскресенье в прямом эфире в Instagram подвели итоги совместного конкурса ПИК и «Белой Дачи». Приз — квартира в Котельниках, в жилом квартале «Белая Дача Парк». Инициатором конкурса была «Белая Дача», а ПИК — партнер.

В видео актриса Елена Подкаминская описала правила игры. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно было покупать упаковки салатов «Белой Дачи», внутри которых были промокоды. Эти наборы символов нужно было регистрировать на сайте ПИК. Причем каждый человек мог набрать любое количество кодов. Акция проходила с 15 октября по 15 ноября.

Выбирали победителя по формуле Н` = КЗ х Е+1, где Н` — победитель, Е — дробная часть (все, что после запятой) курса евро к рублю, КЗ — количество зарегистрированных промокодов. А единица — это просто число, которое прибавляют после умножения.

В конкурсе участвовало 35 276 промокодов, а дробная часть курса составляла 0,2643. В итоге получился такой расчет: 35 276 × 0,2643+1= 9324. Получившееся число — номер победителя, который находился в базе зарегистрированных промокодов. Согласно правилам, этому человеку звонили на мобильный телефон, задавали несколько вопросов вроде «где проживаете», «являетесь ли гражданином России». Если участник подходил по критериям, он становился победителем. Если нет, то он должен был в течение семи дней связаться с организаторами. Если контакт установить не удалось, то с помощью формулы выбирали нового победителя.

Именно эта формула и вызвала сомнения у пользователей. Многие в комментариях писали, что конкурс якобы не совсем честный.

Источник фото: скриншот из Instagram

Люди обратили внимание, что показанная в видео формула таковой не является. По мнению юзеров, это были известные постоянные. Другие пользователи сказали о «горе-маркетологах» ПИК и «Белой Дачи», а одна девушка удивилась, что администраторы страницы Подкаминской удаляют комментарии.

Особо дотошные пользователи отметили, что вместо фамилий некоторых людей в списке, который показывают в видео, присутствует только одна буква. Хотя в условиях говорится, что с такими никами нельзя участвовать в розыгрыше.

Источник фото: скриншот из Instagram

Администраторы группы с рецептами салатов «Белой Дачи» отреагировали на претензии пользователей и сказали, что формулу прописали в правилах акции с самого начала, да и доступны они были всем желающим.

«Порядковые номера у участников появились в личных кабинетах 18 ноября, за четыре дня до проведения прямого эфира, у всех без исключения. 20 ноября стал известен курс евро. С 18 ноября до 20 ноября предугадать курс евро невозможно. Сегодня в прямом эфире мы показали, как определяли победителя, и дозвонились до него. Наше агентство запросило у Евгения фото упаковки и уже получило его», — написали администраторы.

Менеджеры отметили, что вскоре на сайте компании появится полная информация о победителе.

«360» не удалось связаться с пресс-службой «Белой Дачи», а в ПИК сказали, что не являются организаторами розыгрыша, поэтому все вопросы к «Белой Даче».

Другой подход

Член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев в разговоре с «360» отметил, что подобные розыгрыши должны продумываться иначе. Другими словами, здесь важны не формулы или уравнения, а субъективное отношение клиентов к происходящему. То есть у компании может быть однозначно честная формула, но люди все равно будут считать это обманом, если неправильно обыграть ее.

У вас может быть суперчестная формула, но если клиенты массово считают, что это обман, значит, вы проиграли. Это вопрос доверия. Доверие вырабатывается за счет прозрачности. <…> Раз пошла такая волна, то можем смело сказать, что этот пиар и эта реклама принесли компании вред, а не пользу Николай Григорьев

Если сценарий с прозрачностью не устраивает, то есть другой вариант: нанять независимую компанию, которая сама будет считать голоса, определять победителей и так далее. В этом случае организаторы снимут с себя ответственность и смогут направлять недовольных людей как раз в организацию, которая вычисляла победителя.

По словам Григорьева, в маркетинге и PR важно, чтобы люди поверили. Не важно, в каком виде будет проходить конкурс, главное, чтобы уровень доверия к нему был максимальным. Для этого часто нанимают известных людей, заставляют детей или даже животных тянуть, например, бумажки с именами из какой-то емкости. И даже не важно, что в этой урне могут быть бумажки с именем одного и того же человека.

Задача бренда-организатора в том, чтобы снять с себя все риски обвинений в нечестном подсчете. По словам Григорьева, если негативная волна по отношению к ПИК и «Белой Даче» уже поднялась, значит, они не смогли профессионально обыграть конкурс. Ситуацию можно изменить, познакомив людей с победителем и его жизнью, чтобы они поняли, что это обычный человек. Если опоздать с объяснением оплошности, то проблема решится только с помощью увольнения маркетологов, которые работали над проектом.

У потребителя такие конкурсы не вызывают ничего, кроме разочарования. То есть участвовать в них безопасно.

«Что тут опасного? Что вас кинут? Какая тут опасность, вы просто ничего не получите. Есть разочарование покупателей в бренде. А самое страшное в этом, что мы живем в эпоху социальных сетей. Если 20 лет назад человек разочаровался в бренде, об этом узнает его жена, муж, пятеро знакомых. А сейчас люди начинают активно все публиковать и их начинают поддерживать, возникает негативная волна, которая влияет на общественное сознание», — сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что в таких розыгрышах, если они официальные, действительно есть призы. То есть это не попытка привлечь клиентов несуществующими подарками, а реальные квартиры, машины, поездки и так далее.

«В мире все обязательно призы отдают и не хулиганят. У компании есть бюджет маркетинга, рекламы. Кто вам сказал, что цена квартиры — это дорого? Это копейки для любой компании с оборотом 50 миллионов долларов, у нас таких бизнесов 12-15 тысяч единиц в стране. Никто же не говорит, что квартиру надо купить на Остоженке. По рекламному бюджету такой компании это ни о чем», — заключил Григорьев.

Надежда — подарок

Директор агентства «Взрывной PR» Роман Масленников по просьбе «360» посмотрел на формулу ПИК и «Белой Дачи» и назвал ее «мудреной». В таких конкурсах, по словам специалиста, важны простота и понимание. Тем более что в Сети есть масса сервисов, которые помогают присваивать номера и выбирать победителей случайным образом. Масленников связал придумывание сложной формулы для розыгрыша переполненным маркетинговым отделом организаторов. Так они могли оправдать свое существование.

При этом саму акцию Масленников оценил положительно, ведь разыграть квартиру в тяжелое время пандемии — хороший ход.

При этом недвижимость реальная, считает собеседник «360». Компаниям не за чем обманывать потребителей, потому что люди платят за надежду.

Зачем компаниям себя подставлять? Это могут региональные компании вручить своим деятелям, и никто слова не скажет. Но люди платят за надежду. Они надежду получили, прожили с ней месяц — и вот вам оказанная услуга Роман Масленников

По словам Масленникова, в последнее время достаточно часто происходят подставные мероприятия. Всегда нужно проверять, является ли розыгрыш подлинным. Это касается как компаний, так и конкурсов у артистов.