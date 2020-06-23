Гиперопека матери превратила россиянку в отшельницу. Она ест кошачий корм и называет себя живым мертвецом

Ужасающая история вскрылась в Вачском районе Нижегородской области. Там мать и дочь десятилетиями живут в разваливающемся доме без удобств и нормальной еды. Они питаются кошачьим кормом и протухшими продуктами. Соседи говорят, что это мать довела себя и свою 42-летнюю дочку до такого состояния. Дочь хотела бы изменить свою жизнь, но не может — она совсем не знает мира.

Пещерная жизнь

Нижегородская программа «Кстати» сделала сюжет о семье отшельниц. Надежде Бушуевой 42 года. У нее нет ни паспорта, ни нормального образования — только восемь классов. Зато была гиперопека мамы Татьяны. Она и привела к тому, что женщины теперь живут в нечеловеческих условиях.

Затворницы почти не выходят из дома. Там везде грязь и разруха. «У нас очень много крыс. А кошки долго не живут», — рассказала Надежда, показывая основную комнату.

Там находятся много кошек, а также разложившиеся трупы котят. Но это женщину не смущает. Там, где находятся останки, она спокойно ложится спать.

Также обыденным тоном местная жительница сообщила, чем питается. Это кошачий корм, «пустой хлеб» и то, что протухнет или прокиснет. У семьи нет дров, света, газа и водопровода. Бушуева-младшая считает, что они с мамой живут «как пещерные крысы».

Мать испортила дочери жизнь заботой

Соседи говорят, что раньше это была нормальная семья. Но уже 11 лет мать и дочь живут в аду, который сами себе и устроили. Знакомые считают, что во всем виновата глава семьи.

«Мать испортачила ее. Не дала ни на танцы ходить, ни на работу. Держала дома. Она как дикарка», — заявила одна из местных жительниц.

По всей видимости, какой-то перелом произошел после смерти бабушки Надежды. Женщина упомянула, что раньше у них был огород и она мылась. Правда, с тех пор прошло 14 лет. Сейчас Бушуева одета в грязную юбку, такой же свитер, а на ногах — разорванные туфли. Волосы она тоже давно не причесывала. На голове образовался колтун, который теперь можно будет лишь состричь.

Соседи предполагают, что у Надежды или ее матери что-то случилось с психическим здоровьем. Однако младшая Бушуева прекрасно осознает весь ужас своего положения.

Хуже кошки моя жизнь. У кошки больше прав. Я уже даже не существую. Я живой мертвец Надежда Бушуева.

При этом женщина боится менять жизнь. «Куда я поеду, куда меня выпустят? Я не знаю ничего, никого. Я нигде не была», — говорит Надежда.

Коллективное письмо к властям

Однако, возможно, что-то в жизни Надежды все-таки изменится. Недавно она попросила о помощи. Ее мать практически целые сутки не двигалась с места и не отвечала на вопросы.

Соседи вызвали скорую и полицию. Общими усилиями старшую женщину удалось госпитализировать. Что с ней, пока не понятно. Сама дочь отказалась ехать в больницу. Она сказала, что будет ждать возвращения матери.

Теперь, когда история Бушуевых стала хорошо известна, жители собрали коллективное заявление к главе местной администрации и главврачу местной больницы. Они надеются, что Надежду тоже определят в клинику.