Подмосковная гимназия имени Е. М. Примакова вошла в международный рейтинг 100 лучших школ мира по версии Spear’s Schools Index. Этот успех закономерен, считают эксперты в области образования. Он основывается на опыте советской и российской педагогической школы, подходе к ученикам и личности учителя.

Вместе с гимназией Примакова в рейтинге оказались, в частности, нью-йоркская школа Тринити, Королевская школа в Кентербери, Гарвард Уэстлейк (Лос-Анджелес), а также школы в Гонконге и Париже.

Когда составляется этот рейтинг, учитываются не только академические результаты учеников и их способность поступать в лучшие вузы, но также и внутренняя атмосфера образовательной организации и принятие школы на региональном, федеральном и мировом уровнях Майя Майсурадзе директор гимназии имени Примакова.

Она отметила, что гимназия сочетает в процессе преподавания российские традиции, но включает и лучшие мировые тренды. Преподаватели общаются с коллегами из разных стран — Великобритании, Финляндии, Сингапура. Они используют лучшие методики и самые эффективные приемы, адаптируя их для учебного процесса в своем образовательном учреждении.

Помимо международного рейтинга, гимназия имени Примакова впервые попала в топ-100 школ России. Всего в этом году в список вошли 11 подмосковных школ. Директор гимназии Примакова Майя Майсурадзе уверена, что включение учебного заведения в топ-100 по версии RAEX является признанием высокого уровня образовательного процесса, который показывает свою эффективность. Она пояснила, что рейтинг составляется на основе поступления выпускников в лучшие вузы страны.

«Конечно, нам отрадно признавать тот факт, что за четыре года серьезной работы гимназия смогла войти не только в этот рейтинг, но и в топ-25 лучших школ страны. Мы будем стараться и дальше работать на том же высоком и серьезном уровне», — добавила директор.

Лидером среди лучших школ в Московской области стал физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Он занял четвертое место в российском рейтинге. Также в списке оказались физмат-лицей № 5 в Долгопрудном, лицей научно-инженерного профиля и лицей № 19 в Королеве, гимназия имени Примакова, Сергиево-Посадский физмат-лицей, школы № 6 «Классика-М» в Мытищах, Горчаковский лицей МГИМО, Ломоносовский лицей в Ногинске и одинцовский «Десятый лицей».

Роль учителя

Академик РАО, председатель попечительского совета Московского педагогического государственного университета Александр Киселев отметил, что успех гимназии имени Примакова закономерен, а высокий уровень российского образования подтверждается как западными коллегами, так и результатами наших школьников, востребованностью российских ученых во всем мире.

«Я уверен, что успех школы имени замечательнейшего человека Евгения Максимовича Примакова не случаен. Он строился на фундаменте тех достижений, которые есть в нашей школе: педагогической науке, достижениях в подготовке квалифицированных учителей и инновационных разработках», — подчеркнул Киселев.

В гимназии имени Примакова, уверен академик, основной акцент сделан на формировании творческой личности ученика. Это одна из центральных идей российской педагогики в целом. Другая важная составляющая успеха школьного образования — индивидуальный подход.

Это изучение психологического портрета, потребностей ученика в той или иной области — их надо рассмотреть и выпестовать. Все они разные, ребята наши, и все они талантливые. Мастерство учителя и педагогического коллектива в том, чтобы разглядеть эти таланты и помочь в будущем нашим ребятам их реализовать Александр Киселев.

Историк и литературовед, ведущий программ «Игра в бисер» и «Контекст» на телеканале «Культура» Игорь Волгин отметил в разговоре с «360», что уже само название «гимназия Примакова» говорит о том, что это не просто хорошая школа, а учебное заведение, которые зиждется на крепкой основе.

Главное же в школе, по мнению Игоря Волгина, — это не сумма знаний, которую получают ученики, а роль учителя, с которым дети встречаются каждый день, от которого исходят знания.

Источник фото: телеканал «360»

«В школу должны идти лучшие, потому что учитель — это тот кристалл, через который ученик получает представление о мире. Школа дает только первый посыл, но он, может быть, самый главный», — заключил Игорь Волгин.

Престижный рейтинг

Исполняющий обязанности директора Академии просвещения России Павел Кузьмин отметил, что школа попала в зарубежный рейтинг заслуженно.

«Российское школьное образование всегда было одним из лучших в мире, а отечественной педагогической мыслью воспользовались при построении многих зарубежных систем образования. Российские школы заслуженно попали в рейтинг и признаются одними из лучших. Критерии отбора достаточно серьезные: это и результаты учеников, и уровень подготовки в вузы, и репутация школы, и многое-многое другое», — сказал Кузьмин и добавил, что важной задачей остается поддерживать развитие школьного образования в России.