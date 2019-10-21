«Гильотина» для коучей. Мотивацию продадут по лицензии

Депутат Виктор Зубарев предложил ввести обязательную сертификацию коучей. По его мнению, «регуляторная гильотина» оградит рынок от шарлатанов и непрофессионалов, которых успели окрестить «инфоцыганами».

Сегодня, рассказал депутат Зубарев «Известиям», коучи работают без лицензий. Из-за этого рынок наводнен некомпетентными тренерами, которых уже окрестили «инфоцыганами». Для подготовки специалистов новых отраслей, уверен он, необходимо пересмотреть систему стандартизации профессий и разработать соответствующий нормативный документ для коучей.

«С целыми залами соотечественников разговаривают интервенты неизвестной квалификации, используя модные фразы о саморазвитии для продвижения повесток, ментально чуждых народу России», — написал парламентарий главе Минтруда Максиму Топилину.

В Минтруде изданию пояснили, что не занимаются разработкой профессиональных стандартов, но готовы проконтролировать этот процесс.

Профстандартом по мотивации

Депутат Виктор Зубарев пояснил «360», что профстандарт — не просто набор критериев. Надо получать общие сведения об образовании и навыках, но также и разделить коучей-психологов и коучей-педагогов. Потому что сейчас некоторые коучи внедряют в свои занятия психологические тренинги, не являясь психологами. А другие без соответствующих образования и опыта, например, преподают высшую экономику. Хотя и тем и другим нужны лицензии на ведение психологической или образовательной деятельности.

Введение стандарта, по словам Зубарева, обсуждают уже шесть лет. Определить регламенты комплексной профессии тяжело, но необходимо, чтобы остановить поток мошенников и неквалифицированных специалистов.

«Коуч — это, безусловно, гибкая категория будущего. А будущее сулит нам обновление списка профессий. Поэтому затягивание процессов с профстандартом коучей — проблема показательная. Нам нужна „регуляторная гильотина“ для оптимизации процедур разработки таких документов», — заявил он.

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В России, убежден депутат, возникла мода на истории успеха звезд. Это существовало ранее и называлось «встречей с интересным человеком», «творческим вечером» и так далее. Такие мероприятия всегда интересны людям, поэтому их необходимо регламентировать.

«Это рецепт, который, как в медицине, не вылечит от гриппа, если у тебя ветрянка. Но людям это интересно — и такой факт заслуживает внимания. Просто необходимо регламентировать возможности называться коучем. И эти возможности должны быть ограничены профессиональным мастерством», — заключил Зубарев.

«Серые» тренеры

В Международной федерации коучинга (ICF Russia Chapter) газете рассказали, что через пять лет бизнесу понадобятся около 50 тысяч коучей. На сегодняшний день в нашей стране сертификаты имеют лишь три тысячи тренеров. Большинство спецов работают без лицензий и передают сведения без экспертной оценки. Почти все эти люди работают в «сером» сегменте, договоры с ними фактически не имеют юридической силы.

Мировой объем рынка коучей составляет примерно 2,4 миллиарда долларов. В России из-за большого числа «нелегалов» подсчитать его невозможно. Но, по данным ICF Russia Chapter, легальный оборот составляет порядка 100 миллионов долларов.

Отделить коуча от шарлатана

В беседе с «360» руководитель собственной «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская выразила мнение, что сертификация необходима в любой профессии. В случае с коучами она нужна, ч тобы люди понимали уровень тренеров, а те чувствовали ответственность за свою работу.

«Потому что рынок коучей сейчас на 50% представляет собой рынок шарлатанов. Поэтому сертификация — это очень хорошо», — заявила Владимирская.

Профессия, пояснила она, возникает, если помимо потребности в работниках существует поддерживающая профессию институция. То есть выработано четкое описание их обязанностей, чего в России в отношении коучей пока нет. А вот учебные заведения для них, уточнила Владимирская, в нашей стране существуют.

«То есть институция существует наполовину. Но во всем цивилизованном мире это вполне уважаемая профессия. Такая же, как психотерапевт и другие», — заключила она.

Покупка мечты

Арнольд Шварценеггер на форуме «Синергии» в Санкт-Петербурге. Источник фото: РИА «Новости»

Одни из самых популярных встреч с коучами в России проводит бизнес-школа «Синергия». Она привозила Тони Роббинса — правда, его семинар прошел со скандалом из-за организации, — а недавно устроила мотивационное выступление Арнольда Шварценеггера. Социальный психолог Наиля Бирарова считает, что работа спикеров, даже таких знаменитых, на форумах — маркетинговый ход, чтобы продать людям мечту. А мечта эта проста и, увы, одинакова для большинства: стать успешным и богатым. По ее словам, единственное желание, с которым люди приходят на такие тренинги, — получить пошаговый план, инструкцию, формулу или рецепт, который позволит им сделать первые шаги. Но в итоге они получают только мотивацию

Туда приходят люди с незакрытыми потребностями, но они не получают того, зачем они пришли. Выйти на сцену и сказать: у тебя все получится, я в тебя верю, ты молодец — это не работает Наиля Бирарова.

В основе притягательности бизнес-форумов лежит банальная ошибка: люди видят успешного человека и считают, что он обладает тайными знаниями, которыми сейчас поделится. Такое мнение выразил кандидат психологических наук и журналист Александр Невеев. При этом он напомнил, что бизнес — это работа с высочайшим риском. Шанс потерять деньги у предпринимателей в разы выше, чем на успех.

«Не существует никаких способов научить людей делать бизнес, а вот желание и такое представление о том, что я схожу на чудодейственный тренинг и пойму, как мне разбогатеть, — такой миф широко распространен», — заключил он.