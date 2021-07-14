Гигантских золотых рыбок заметили в озере в США. В Москве-реке тоже можно найти сюрпризы из аквариума

В озеро Миннесоты в США из унитаза попали почти три десятка золотых рыбок, которые разъелись до размеров регбийного мяча. Американцы переживают, что из-за этого экосистеме будет нанесен вред. Но российские ихтиологи рассказали «360», что все не так страшно. Рыбки все равно погибнут к холодам и навредить не успеют.

Правда или ложь?

Глядя на фото, которые появились в социальных сетях, можно подумать, что такого в природе не бывает и это фейк. Все знают золотых рыбок. А тут экземпляры, схожие по размеру с регбийным мячом или котенком.

Заведующая Волгодонским отделом ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства», главный ихтиолог Наталья Володькина рассказала «360», что такое вполне возможно.

«Они же карпообразные, это неудивительно. Карпы вырастают до 10 килограммов. Если не чисто золотые рыбки, а помесь с карпами. В пресном водоеме всякое может быть. Карп — рыба всеядная. Если там тепло, значит, вполне реально», — рассказала Володькина.

По словам ихтиолога, начальника лаборатории морских и полупроходных рыб ВНИРО Сергея Леонтьева, климат меняется, поэтому произойти может все что угодно.

«Если посмотреть в Москву-реку, в которую впадает Неглинная, там можно увидеть гуппи — тоже аквариумные рыбки. Это нормальное дело. Другое дело, что они там погибают», — рассказал Леонтьев.

Эксперт напомнил, что в Нижней Волге как-то рыбак поймал пиранью, которая, если соберется компанией, может и быка съесть. Поэтому и крупных золотых рыбок тоже можно найти.

Почему такие большие?

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что в озере, куда попали выброшенные золотые рыбки, достаточно много корма и температура комфортная. Это поспособствовало их быстрому росту.

«В озере им хорошо: много еды, хорошая температура. Темпы роста у них очень высокие. Думаю, они сильно не мешают экосистеме, потому что к осени, скорее всего, они погибнут. Будет похолодание», — отметил Леонтьев.

В аквариуме золотые рыбки не смогли бы вырасти до таких размеров.

«Размер карпообразных и карасей сильно зависит от размера аквариума. Чем больше аквариум, тем быстрее она может вырасти. Если кормовая база была хорошая», — рассказала Володькина.

Что касается необычного путешествия рыбок от квартиры до озера, то здесь все просто. Если там не установлены очистные сооружения, которые все перемалывают, то содержимое унитаза до пункта назначения доходит почти без повреждений.

Тем не менее служба рыболовства и дикой природы штата попросила владельцев золотых рыбок не выбрасывать их в унитаз или местные озера. В естественной среде обитания, по их мнению, они могут достичь длины 45 сантиметров и весить более килограмма.