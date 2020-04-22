Гидроксихлорохин против COVID-19. Эффективность препарата со сложным названием вызвала массу споров

Группа американских ученых считает применение гидроксихлорохина — противомалярийного препарата — неэффективным в борьбе с коронавирусом. В России этот препарат уже скупили во всех аптеках, а правительство разрешило использовать его в рамках лечения COVID-19. Прислушаться стоит и к защитникам, и к противникам препарата.

Как сообщает FOX 56, ученые из США проанализировали медицинские записи 368 мужчин-ветеранов. Исследование разместили на веб-сайте для ученых и передали в Медицинский журнал Новой Англии. Они все поступили в больницы Управления здравоохранения ветеранов с коронавирусной инфекции. К 11 апреля они либо умерли, либо были вылечены.

Эти пациенты делились на три группы. Одни лечились только гидроксихлорохином — среди них умерло 27 человек. Вторых лечили, комбинацией гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина — среди них летальный исход постиг 25 больных. Последнюю группу лечили без вышеупомянутых препаратов. В ней умерло 18 пациентов. Получается, что препарат показал наименьшую эффективность в сравнении с другими методами лечения.

Не стоит забывать, что гидроксихлорохин имеет еще и сильные побочные эффекты. Впрочем в этом исследовании, ученые их не отслеживали, но отмечали намеки на то, что препарат мог повредить другие органы. Ранее в этом месяцы ученые в Бразилии прекратили часть исследования гидроксихлорохина после того, как у четверти людей развились проблемы с сердечным ритмом.

Стоит отметить, что статью не проверяли другие ученые и не рецензировали независимые эксперты. Возможно, спустя время кто-нибудь опровергнет результаты этого исследования.

К тому же до этого исследование гидроксихлорохина на 60 пациентах из Китая показалось противоположный эффект. Об этом писал ТАСС. Эксперимент показал, что следы пневмонии исчезли у около 80% пациентов. В то время, как среди больных, лечащихся без применения препарата, следы ушли лишь у 55%.

Впрочем, у двух пациентов препарат вызвал побочные эффекты. У одного начались сильные головные боли, а у другого — сыпь.

В России недавно одобрили использование китайского гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание. Это объясняется тем, что по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в России препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием. Сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

Росздравнадзор должен следить за безопасностью и эффективностью препарата.

Известно, что Китай пожертвовал России 68 600 упаковок гидроксихлорохина.

Интересно, что в Сети препарат постоянно называют антималярийным. Однако он также используется при системной красной волчанке, заболеваниях кожи, вызванных солнечным светом и ревматоидном артрите. Лекарство продается исключительно по рецепту. При этом в России его уже массово стали скупать в аптеках. В конце марта Znak.com сообщал о том, что в Екатеринбурге препарат практически невозможно найти.

Ранее стало известно, что шумиха вокруг гидроксихлорохина оставила американцев, страдающих волчанкой и артритом, без лекарств.