Гидра потеряла еще одну голову. Как «Исламское государство»* осталось без лидера

Президент США Джо Байден объявил о ликвидации лидера группировки «Исламское государство»* аль-Курайши в ходе рейда американского спецназа в сирийской провинции Идлиб. Спецоперацию провели после попытки террористов устроить несколько нападений. В каком состоянии сейчас находится «Исламское государство»* и когда группировка начала терять свою силу, — разобрался «360».

Ликвидация и жертвы

Штурм двухэтажного дома, где аль-Курайши укрывался вместе с семьей продолжался почти два часа. Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на местных жителей, над домом кружили вертолеты, а террористы в попытке защитить своего лидера открыли огонь по военным. По словам жителей, стрельба шла непрерывно, а после раздались громкие взрывы.

В официальном заявлении президента США на сайте Белого дома говорится, что он отдал приказ провести рейд, чтобы защитить американский народ и сделать мир более безопасным. В своем обращении к нации Байден уточнил, что аль-Курайши привел в действие взрывное устройство, когда узнал о наступлении американских войск. В результате погиб он сам и его семья.

Штурм не обошелся без жертв среди мирного населения. Представители сирийской гражданской обороны и службы быстрого реагирования, известные как «белые каски», заявили, что при штурме погибли 13 человек, в том числе шестеро детей и четыре женщины.

Эту информацию подтвердила британская миссия по правам человека, работающая в исламской республике. Представители организации сообщили, что военные высадились на двух вертолетах и через мегафон потребовали от мирных жителей покинуть район, а террористов сдаться.

Провести расследование гибели мирных жителей при штурме американского спецназа уже призвали представители ООН и МИД России.

В Пентагоне подтвердили, что в результате штурме погибли жена аль-Курайши и двое его детей, а также жена его сообщника. Кем оказались остальные мирные жители в военном ведомстве пока не ответили.

Журналист телеканала «Аль-Джазира» Кимберли Халкет заявила, что администрации Байдена нужно объяснить, почему в ходе спецоперации погибли простые люди. А также рассказать, как в Сирии, откуда США вывели войска, оказался американский спецназ.

«Военным стоит проводить более выверенные операции, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения. Кроме того, президенту США придется объяснить, почему он продолжает политику своего предшественника», — подчеркнула она.

Тихий лидер

Лидером «Исламского государства»* аль-Курайши стал в осенью 2019 года после того, как американцы, наконец, расправились с его предшественником аль-Багдади. Бывший руководитель превратил группировку в мощную силу. Он записывал на аудио проповеди, которые распространялись среди верующих, создал целую сеть вербовщиков новых боевиков по всему миру, а также уделял большое внимание пропаганде идей о мировом халифате в Сети.

Проводимая политика аль-Багдади дала серьезные результаты. К группировке присоединились несколько тысяч боевиков со всего мира. Теракты охватили страны Европы. Знаменитая бойня в парижском клубе «Батаклан», врезавшийся в толпу грузовик на рождественском базаре в Берлине и многие другие.

В отличие от своего предшественника аль-Курайши был очень сдержан. Он практически не появлялся на публике, а его проповеди были большой редкостью. Повышенная осторожность позволила ему долго избегать поимки. Но также сказалась на статусе возглавляемой им группировки.

В марте 2019 года «Исламское государство»* потеряло последние части территории в Сирии и Ираке, где располагался созданный аль-Багдади халифат, который ранее охватывал почти 65 тысяч квадратных километров. Тогда там жили восемь миллионов человек, большая часть из которых проповедовала джихад.

После смерти аль-Багдади большая часть группировки ушла в подполье, оставив под своим контролем только небольшую часть сирийской провинции Идлиб. Но там они постоянно сталкивались с ополчением курдов.

Группировка возобновила активную деятельность в конце прошлого года. На минувшей неделе террористы совершили крупнейшее нападение за последние годы. Они пошли на штурм тюрьмы на северо-востоке Сирии, где содержались около трех тысяч соратников.

Военные вместе с курдскими ополченцами держали оборону 10 дней, чтобы удержать тюрьму под контролем. Коалиция во главе с США нанесла серию авиаударов по боевикам. После стало известно, что в результате нападения погибли 120 заключенных и сотрудников тюрьмы, 373 террориста, 27 курдских ополченцев и семь мирных жителей.

По словам представителя Сирийских демократических сил Наруза Ахмада, атака тюрьмы была только первым шагом к широкому наступлению «Исламского государства»*. Террористы готовили нападение на районы на северо-востоке Сирии, которые находятся под контролем курдов, а также планировали освободить южный лагерь «Аль-Холь», где проживают несколько семей членов «ИГ»*.

После ликвидации аль-Курайши группировку может возглавить абсолютно неизвестный ранее человек, что усложнит его поиски. Но также плохо скажется на настроениях участников группировки, так как у него нет той репутации, которая была у прошлых лидеров.



*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России