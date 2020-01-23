Гидра минирований. Почему так сложно остановить звонки о бомбах в России

Последние несколько месяцев в России постоянно происходили ложные минирования. Эвакуировали школы, детсады и государственные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Теперь ФСБ нашла и заблокировала сайт, с которого рассылали массовые сообщения. Вот только это вряд ли помешает «телефонным террористам».

ФСБ нашла сайт Startmail.com с которого с 28 ноября 2019 года массово рассылали сообщения о минировании зданий в крупных городах России. Ресурс зарегистрирован в Нидерландах. С 28 ноября с него отправили тысячу анонимных угроз в суды 16 регионов и 16 тысяч сообщений о бомбах в школах, детских садах, больницах, торговых центрах и так далее.

Основная волна угроз пришлась на декабрь, когда эвакуация затронула более 700 тысяч россиян. Сложно переоценить масштаб проблемы. Мало того, что каждая эвакуация — это стресс, особенно для детей. Анонимный терроризм мешает экстренным службам выполнять свою работу — спасатели, уезжая на ложный вызов, могут не успеть к людям, которые действительно ждут помощь.

Роскомнадзор уже ограничил доступ к ресурсу в России. У владельцев ресурса запросили данные людей, пользовавшихся «террористическими» почтовыми ящиками. В ведомстве полагают, что полностью от проблемы это не избавит.

«Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб», — пояснили в пресс-службе.

Иск после запроса

Экс-начальник антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак не исключил, что сообщения будут рассылать с других сайтов. В интернете их много. А чтобы реально остановить поток угроз, нужно заключать правительственные соглашения с другими странами.

«Нужно поднимать вопрос на межгосударственном уровне. Если Нидерланды не хотят что-то выдавать, вести расследование, значит, нужно предъявлять им иски в международные суды. И требовать возмещения наших убытков», — сказал он «360».

Гусак не исключил, что волна угроз связана с отношениями России с другими странами.

«Я думаю, за всем этим стоят и [иностранные] спецслужбы, а не только коммерческие хулиганы. Все-таки огромные средства затрачиваются на такие „тренировки гражданской обороны“», — пояснил собеседник.

Причина в хулиганах, а не сайте

Хакер Дмитрий Буравцов заявил, что желающих отправить угрозу с Startmail.com блокировка не остановит. Сайт прекрасно работает, если подключиться к интернету через VPN или зайти с территории другой страны.

Источник фото: телеканал «360»

«С него как приходили рассылки, так и будут приходить. Они заблокировали доступ на ресурс, но почтовая подсистема работает несколько иначе. Они вообще никакого отношения к сайту Startmail не имеет», — добавил он.

Отправлять сообщения можно с других почтовых ресурсов или создать свой собственный. У опытного хакера это займет не более 15 минут. Решать проблему, уверен Буравцов, нужно не технически.

«Есть хулиганы, которые рассылают эти сообщения. Пока вы хулиганов не уберете, ничего не поменяется. Заблокируют один почтовый сервис, второй, третий, десятый. Они все равно будут их слать, и звонки будут поступать. Причина в хулиганах, а не технологиях», — сказал Дмитрий Буравцов.

Можно ли сделать что-то, чтобы прекратить сообщения?

«Технически ничего. Тут силовики должны работать, тем более технически у них для этого все есть. Но проблема в том, что подобные звонки и сообщения поступают с территории дружественной и братской Украины, где наша юрисдикция не действует. Потому и сделать они ничего не могут. Только и всего. Ну или потушить на территории страны весь интернет и международную телефонию», — заключил он.

Вот и получается, что телефонный терроризм — как гидра: заблокирует один сервис, найдут еще три. Как ее победить? Найти главную голову и обезвредить.