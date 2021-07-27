Гибридная вакцина. Вирусологи объяснили, зачем смешивать «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний комбинации вакцин против коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca. По мнению вирусологов, такая комбинация может дать более продолжительную защиту. А еще это первый шаг к взаимному признанию вакцин.

Исследования продлятся с 26 июля 2021 года по 2 марта 2022 года. Они пройдут в пяти медицинских организациях, включая ГК «Медси», Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева Минздрава России и Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова.

В испытаниях будут участвовать 150 человек. Им введут вакцины внутримышечно. Цель исследования — изучить безопасность и иммуногенность комбинации препаратов для борьбы с COVID-19.

В РФПИ поприветствовали решение Минздрава и рассказали, что «Спутник Лайт» можно комбинировать с другими вакцинными препаратами для увеличения их эффективности. Например, для более успешной борьбы с новыми штаммами коронавируса.

Сейчас привиться вакциной «Спутник Лайт» могут люди до 60 лет. Она не требует двухэтапной вакцинации, поскольку состоит только из одного компонента, созданного на основе аденовируса 26-го типа. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко также говорил, что эта вакцина больше рассчитана на людей, которые уже переболели ковидом.

Сочетание вакцин

Вакцины комбинируют для того, чтобы увеличивать эффективность прививки. Например, на Западе уже проводят исследования, смешивая Moderna и AstraZeneca в разном порядке. В одних случаях эффективность оказывается выше, в других — нет. Так и Россия пытается найти наиболее продолжительный способ защиты от коронавируса.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев в разговоре с «360» идею комбинации вакцин назвал замечательной. Он напомнил, что попытка проведения подобных исследований уже была, но тогда Минздрав отклонил заявку из-за нехватки документов.

Директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников отметил, что выбор вакцины AstraZeneca, скорее всего, обусловлен тем, что она похожа на «Спутник V». Об этом же заявлял глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил, что оба препарата сделаны на схожих технологических платформах. В теории они могут создавать более длительную защиту от коронавируса.

«Клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться. И вакцина, совершенно очевидно, будет защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а по крайней мере на два года», — сказал Гинцбург.

По словам Скулачева, выбор AstraZeneca также был обусловлен тем, что вакцина хорошо проверена и имеет налаженное производство. Однако, помимо нее, «Спутник Лайт» можно легко комбинировать и с другими препаратами. Самое важное — использование двух разных прививок.

Организм вырабатывает иммунитет не только к коронавирусу, но и к носителю, в который вставлен ген вируса. Если носители разные, как происходит при комбинации вакцин, то снижается вероятность того, что организм сможет выработать к ним иммунитет.

В случае удачного исхода исследований у россиян может появиться реальный шанс прививаться комбинацией вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca.

Еще один плюс этой ситуации — возможность упрощения процесса признания вакцин. Красильников напомнил, что Запад пока не признает наши вакцины, а Россия — их. Сертификаты и QR-коды в Европе и России тоже не совпадают. Если же по итогу испытаний совместное использование вакцин будет одобрено, то велик шанс, что и вопрос с признанием препаратов разрешится.