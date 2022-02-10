В России создали новый корабль, который может осуществлять погружение в воду. Его разработкой занималось Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». «Страж» сочетает в себе преимущества одновременно и надводного патрульного корабля, и настоящей подводной лодки.

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» представило вторую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж». Сам проект разработали еще в 2021 году. Его сразу же предложили не только на внутрироссийский рынок, но и на экспорт в другие страны. Сообщается, что корабль составит в длину примерно 72 метра. Его водоизмещение — порядка 1300 тонн. Авторы проекта рассказали, что увеличенные размеры могут позволить внедрить в корабль больше функций.

Например, появятся новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов. Они могут уменьшить качку и снизить неудобства для персонала. Повышается также устойчивость всего корабля в качестве оружейной платформы. Одновременно снижается радиолокационная заметность. Об этом рассказали представители «Рубина».

Представители компании «Рубин» отметили, что на корабле разместят гидроакустическую антенну. Она будет находится в носовом бульбе, что поможет улучшить качества ее работы. Скорость, которую сможет развивать новая разработка, составит до 21 узла.

Зачем нужен такой корабль

Новый корабль сможет как действовать на водной поверхности, так и погружаться на глубину. В надводном положении «Страж» сможет проводить полноценную работу в качестве патрульного. Например, определять и задерживать правонарушителей.

Когда корабль будет погружаться под воду, он сможет проводить наблюдение в скрытом режиме. Это важно при разведке, а также в том случае, когда экипажу нужно защититься от крайне сложных погодных условий. Авторы проекта отмечают, что корабль можно использовать также в научных или учебных целях.

«Нашим ответом на этот вызов времени является сочетание в проекте «Страж» подводных и надводных свойств. Благодаря такому синтезу корабль, ориентированный на использование в мирное время, сохраняет свою ценность в качестве боевой единицы при эскалации конфликта. Более того, возможность погружения позволяет «Стражу» решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами: более простыми и выгодными», — сказала РИА «Новости» представитель «Рубина».

Аналитики отмечают, что гибридные корабли появились уже давно — во времена Второй мировой войны на подлодки устанавливали серьезное оружие, чтобы они могли атаковать противника, пока находятся над водой. Подниматься им нужно было часто: чтобы подзарядить аккумуляторы. Но если раньше эта концепция была вынужденной мерой, то сейчас ее можно использовать для других целей.

«У гибридной идеи есть значительные достоинства. Например, если корабль находится в надводном положении и ему необходимо спастись, он может уйти под воду, нырнув. К тому же благодаря возможности размещения ракетного оружия данный корабль может использовать фактор внезапности и первым поражать цель», — рассказал RT военный эксперт Юрий Кнутов.

При этом Центральное конструкторское бюро морской техники уточнило, что проект «Страж» разрабатывают как «настраиваемый». Благодаря этому для каждого заказчика можно будет создать корабль, который отвечает именно его задачам, имеющимся возможностям и условиям пользования.

Новый проект может служить ответом на те требования международного рынка, которые актуальны для современности. К российской разработке уже проявили интерес многие страны. Таким образом, промышленность РФ сможет завоевать новые позиции на мировом рынке.

Вооружение корабля

Новый корабль будет оснащен максимальным вооружением. Появятся малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра. Такая комплектация сделает разработку опасным соперником в бою. Причем, сражаться она сможет с кораблями, которые значительно крупнее ее самой.

В корабле появятся два герметичных многофункциональных ангара, в которых разместятся шлюпки и вооружения досмотровых групп, беспилотников и другого необходимого оснащения.

Для того, чтобы искать нарушителей, можно будет задействовать гидроакустические антенны. Таким образом получится находить новые цели и приближаться к ним практически в незаметном режиме. Корабль можно задействовать для учений противолодочных сил, для подготовки сотрудников классических подводных лодок. «Стражи» смогут обеспечивать плавание на дальность до четырех тысяч миль, скорость составит примерно десять узлов. Если нужно, эта скорость может увеличиться.