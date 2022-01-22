Медицинский туризм для беременных. Желание родить в другой стране обернулось гибелью россиянки

Россиянка умерла во время родов в Мексике. Она воспользовалась услугой перинатального туризма, чтобы ребенок получил гражданство другой страны. Рождение ребенка за границей стало популярным у состоятельных россиянок. Среди излюбленных направлений — США, Аргентина, Мексика и Бразилия.

В Мексике во время родов умерла россиянка. Женщина приехала в Канкун для того, чтобы родить ребенка в домашних условиях, но во время процесса возникли осложнения. Россиянке не оказали квалифицированную медицинскую помощь, и она умерла, но новорожденный выжил, сообщил РЕН ТВ.

Посольство России оказывает необходимую помощь семье россиянки, в том числе в оформлении документов для перевозки тела погибшей или урны с ее прахом. В ведомстве заявили, что этот случай должен стать сигналом для женщин, которые хотят прибегнуть к услугам перинатального туризма — популярной у состоятельных людей практики приезда в другие страны для рождения ребенка, чтобы он получил гражданство.

Министерство иностранных дел России надеется, что правоохранительные органы обратят внимание на компании, которые продают такие услуги.

Похожий случай произошел в Канкуне в 2016 году. Россиянка скончалась в местной больнице от кровотечения после родов, а новорожденный получил родовую травму черепа и удушье, писало РИА «Новости».

Туризм для беременных

Услуга по перинатальному туризму довольно популярна у состоятельных семей. Она заключается в том, что беременная женщина едет в страну, где действует «право почвы», то есть ребенок получает гражданство страны, на территории которой он родился. Долгое время популярной страной для родов были США, где согласно конституции появившиеся на свет младенцы автоматически становятся американскими гражданами, писала газета «Известия».

Многие российские звезды летали в США, чтобы родить детей. Так делали экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова, певица Алсу и блогер Оксана Самойлова. В 2018 году поток беременных россиянок привел к беби-буму в Майами, написал NBCNews. Женщины выбирали США из-за высокого качества медицины в частных клиниках, теплой погоды и гражданства для своего будущего ребенка. Малыш получал пожизненное право жить и работать в США, а также безвизовый въезд в большинство стран мира. Когда ему исполнится 21, он сможет помочь своим родителям самим стать гражданами другого государства. Бывший президент США Дональд Трамп не раз критиковал «право почвы» и грозился его отменить.

Помимо США, россиянки едут в Южную Америку для рождения детей, где малыш тоже может получить гражданство. В отличие от США родители могут сразу после рождения ребенка оформить вид на жительство, а через пару лет сами стать гражданами. К таким странам как раз относятся Мексика и Бразилия. Но за роды придется отдать приличную сумму денег — около шести тысяч долларов (460 тысяч рублей).

Россиянки также часто ездят для родов в Аргентину. Помимо получения заветного гражданства иностранки могут родить ребенка в этой стране совершенно бесплатно в государственных клиниках, написал сайт «Аргументы и факты».

До пандемийных ограничений у состоятельных беременных россиянок была популярна Канада. Женщины могли заранее спланировать, где они хотят родить ребенка — дома или в стационаре. Ели роды протекают без осложнений, то присутствие врача во время родов необязательно, достаточно того, что рядом будет акушерка. При этом иностранкам придется заплатить за роды довольно крупную сумму — почти миллион рублей.