«Я становилась все более запуганной». Что известно о гибели школьницы из Новосибирска

Тело 15-летней школьницы нашли в туалете одной из школ Новосибирска 17 октября. По предварительной версии, речь идет о самоубийстве. Знакомые и одноклассники рассказали «360» о последних днях девочки.

Тело старшеклассницы нашли в женском туалете школы №112. Сайт kp.ru сообщил, что труп обнаружила ученица пятого класса. На место тут же вызвали скорую помощь, врачи пытались реанимировать девочку, так как она была еще жива. Детей после произошедшего отправили домой, отменив занятия.

Прокуратура начала проверку, отметив, что предварительной версией смерти является самоубийство. Ведомство обратит внимание на возможные нарушения закона об образовании, семейного законодательства со стороны руководства школы и органов профилактики.

Следователи завели уголовное дело после смерти подростка. По какой статье, не уточняется. Представители СК также проверят круг общения старшеклассницы, изучат обстановку в семье.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился отправить в школу № 112 специальную комиссию, которая разберет произошедшее, а Министерство образования Новосибирской области проанализирует организацию воспитательной работы в школе. Причем учреждение, по данным новосибирского издания VN.ru, считается одним из лучших в городе. В 2017 году школа выиграла в конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России» и в номинации «Лучшая школа России». Однако сайту Ura.ru бывшая ученица школы рассказала, что это учреждение славится «травлей» детей.

«Там учителя постоянно травят детей из-за ЕГЭ, унижают, говорят, что они [ученики] ничего не сдадут», — сказала девушка.

Ход расследования обстоятельств произошедшего контролирует региональный детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Художница и любимица учителей

Погибшая девочка перешла в 10-й класс школы №112 совсем недавно — два месяца назад. На это косвенно намекнул начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев: «В школе каких-либо вопросов за период обучения девочки, в течение двух месяцев, не возникало», — сказал он.

Подруга старшеклассницы подтвердила «360», что до этого школьница училась в Сибирском кадетском корпусе, где у нее со всеми были хорошие отношения.

Причиной стал переезд. В новой школе она быстро нашла кучу подруг и даже успела стать любимой ученицей некоторых преподавателей — в частности, педагога по русскому языку и биологии, о чем «360» рассказала ее подруга.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна знакомая погибшей отметила, что 17 октября она опаздывала на урок ОБЖ и случайно увидела девочку на первом этаже всю в слезах.

«Я не придала этому особого значения, может, двойку получила или выгнали из кабинета. А потом это произошло», — сказала знакомая погибшей. Сайт kp.ru отметил, что недавно на девочку накричала учительница, а на прошлой неделе она почти не посещала уроков.

В то же время лучший друг девочки уверил «360», что еще в среду со школьницей все было хорошо.

«Вчерашний день прошел хорошо, болтали, переписывались, смеялись, а под вечер что-то случилось. Я к ней в личные сообщения побежал, стал спрашивать, что, как. Она ничего не отвечала, просто читала сообщения и все. Последний раз была онлайн в 06:07, но заходила в 05:52 и написала „прости“ и после не выходила в Сеть. Мне в девять с чем-то написала ее подруга из класса или школы, что ее больше нет», — рассказал молодой человек. Он добавил, что девочка «жила рисунками» и после школы собиралась поступать в институт, где можно было применить свои навыки художника.

Одноклассница погибшей рассказала сайту «Московский комсомолец», что школьница и раньше думала о самоубийстве, но ее успокаивали и старались помочь.

Источник фото: телеканал «360»

Последняя депрессия

Семья девочки состояла из мамы, отчима и младшего брата 2015 года рождения. Друзья старшеклассницы уверяют, что в последнее время у девочки была депрессия — она писала, что ей плохо, но не вдавалась в подробности. Подруга школьницы предоставила «360» закрытый пост, который, по ее словам, написала девочка перед смертью. Там содержалась информация о ее отношениях с родителями.

«Меня очень часто стали наказывать, я становилась все более запуганной. В итоге мне нравился один мальчик, мама об этом узнала, рассказала отчиму, и мне устроили промывку мозгов на весь вечер, что, мол, я маленькая для симпатий», — говорилось в сообщении. В том же посте погибшая отметила, что почти все школьные годы жила без телефона с выходом в интернет. Девушку смущало, что родители читают ее переписки и интересуются друзьями, поэтому она создала фейковый аккаунт.

Знакомая школьницы, предоставившая информацию из поста, отметила, что у старшеклассницы были отношения с девушкой.