Гибель поисковиков привела к остановке раскопок в Волгограде. Но эта работа важна, особенно для школьников

Во время поисковых раскопок под Волгоградом разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны. Погибли двое участников экспедиции: взрослый и подросток. Из-за этого поисковые работы в регионе приостановили. И теперь опасаются, что несовершеннолетним запретят участвовать в раскопках. Многие уверены: делать этого нельзя.

Во время раскопок под Волгоградом погибли двое участников поискового отряда «Память» из оренбургского поселка Новосергиевка. Взрыв произошел около 18:00 примерно в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района на так называемой «Огуречной» высоте. Во время войны она была очень важным тактическим рубежом: рядом проходила железная дорога, по которой в Сталинград доставляли продовольствие и боеприпасы. Немцы вели упорные бои, а советские солдаты сдерживали натиск. Название «Огуречная» высота получила из-за того, что там было найдено большое число 50-миллиметровых минометных мин.

В течение двух недель 11 подростков и четверо взрослых поисковиков проводили раскопки на местах сражений под Сталинградом. Отряд обнаружил останки солдата, и во время эксгумации сдетонировал боевой снаряд времен Великой Отечественной войны.

Медики пытались реанимировать 15-летнего Павла, но спасти его не удалось. Подросток уже не раз ездил в поисковые экспедиции. Увлечение парня поддерживала бабушка, которая тоже участвовала в этих раскопках.

Второй погибший — 59-летний Виктор Самойлов — много лет работал водителем отряда. Он скончался до прибытия врачей, сообщил сайт kр.ru. К 9 мая поисковики должны были вернуться домой.

Работы приостановлены

Следователи СК РФ начали проверку. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Пока все поисковые работы в регионе приостановили.

Губернатор Андрей Бочаров поручил провести проверку всех поисковых отрядов, работающих на территории Волгоградской области: соответствуют ли заявленные места раскопок фактическим местам их проведения и соблюдают ли нормы безопасности.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал, что власти окажут необходимую помощь и поддержку семьям.

Ветеран поискового движения, президент ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества» Евгения Иванова в разговоре с «360» выразила опасения, что случай повлияет на весь «подростковый поиск»: его могут просто запретить. По ее мнению, это было бы ошибкой.

Но почему поисковики считают важным привлекать к своей работе школьников? По просьбе «360» на этот вопрос ответила Наталья Некрасова — член координационного совета «Поискового движения России», координатор поискового движения в Сибирском федеральном округе, член экспертно-консультативного совета по молодежной политике при полпреде президента в СФО.

Участие со школы

Как правило, школьный поисковый отряд организует педагог, который имеет право на обучение ребят основам организации проведения поисковых работ. Для таких учителей в России есть курсы повышения квалификации. Командиры школьных поисковых отрядов являются еще и инструкторами по детско-юношескому туризму.

По словам Некрасовой, на вспомогательных работах в экспедициях школьники могут участвовать с 14 лет. Но непосредственно к поиску допускают лишь с 18 лет, то есть с совершеннолетия. Она отметила, что школьное поисковое движение в стране серьезно развито.

Важно привлекать туда ребят, чтобы они имели возможность лично участвовать в восстановлении судеб героев истории своей Родины, подчеркнула Некрасова. Во взрослом возрасте уже не всякий человек сможет так глубоко воспринимать поисковую работу: возвращение солдат из небытия, восстановление белых пятен в истории Великой Отечественной войны.

В Волгограде одни из самых серьезных и глубоких организаторов поисковых работ. К ним приезжают много отрядов из других регионов. Сталинградская битва была кровопролитной, и до сегодняшнего дня не удалось еще поднять и вернуть из небытия всех солдат, которые остались лежать на поле боя.

Жесткие правила поиска

Некрасова уточнила, что при проведении поисковых работ действуют жесткие правила. Рядом должен находиться профессиональный сапер, имеющий документы на проверку территории. При обнаружении взрывоопасных предметов сапер должен либо суметь самостоятельно их ликвидировать, либо передать компетентным органам.

Есть серьезный свод норм по технике безопасности, проведению земляных работ и работ на местах боев. Действуют и общероссийские туристические правила — например, по установке лагеря и бивака. Все это хорошо отработано за 30 лет поискового движения в России, подчеркнула эксперт.

«В обязательном порядке идет подготовка участников поиска. Ребята попадают в экспедицию, только пройдя курс обучающих занятий. Они включают в себя и технику безопасности по ведению вспомогательных поисковых работ, и историю Великой Отечественной войны, и туристические навыки», — пояснила Некрасова.

Она отметила, что ребята учатся ориентированию на местности и умению выживать в лесу. Иногда такая подготовка занимает до двух лет. И лишь после этого новичка могут взять в настоящую поисковую экспедицию.

«Нам очень больно, нам очень горько от того, что случилось непоправимое. Поисковики Оренбургской области довольно сильные, там хорошо поставлен образовательный процесс и хорошие знания техники безопасности. Но, вероятнее всего, правила все же были нарушены», — предположила эксперт.

По ее словам, при соблюдении всех норм и правил за 30 лет поисковики еще не встречались с ситуацией, которая была бы до такой степени опасна не только для несовершеннолетних, но и для взрослых.

Нужно живым

Сегодня у нас на Родине очень тяжелая ситуация с сохранением памяти о Великой Отечественной войне, отметила Некрасова. Ближайшие соседи, которые окружают Россию, стремятся всеми способами исправить эту историю, переписать ее и сделать из победителей виноватых.

«Историю невозможно выучить за партой, ее можно выучить, только пройдя, почувствовав, пронеся через себя боль, победу, человеческий подвиг. Если мы не будем говорить сегодняшним школьникам правду о войне — не только о победных, но и о горьких, трагических страницах нашей истории, — то мы изначально проиграем», — сказала Некрасова.

Она выразила уверенность, что когда ребенок уезжает в экспедицию, все, что он видит, находит, узнает, не только пополняет его внутренний мир, но и передается его семье, друзьям, одноклассникам. Это живое понимание того, что было, что нужно беречь и чем нужно гордиться.