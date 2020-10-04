Гибель морских обитателей на Камчатке обернулась проверками и угрозами виновным. Это только начало

Жители Камчатки рассказали о мертвых морских обитателях, которых они начали находить на Халактырском пляже. Когда выяснилось, что все дело в загрязнении воды, возник серьезный общественный резонанс. Это привело к проверкам от всех возможных ведомств.

По словам местных жителей, вода на камчатском Халактырском пляже начала меняться еще в сентябре. Сначала дайверы пожаловались на проблемы с глазами, а затем на побережье оказались тысячи мертвых рыб, морских ежей и осьминогов. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил специалистам взять пробы воды. Результаты оказались пугающими: превышение нефтепродуктов в четыре раза, а фенолов — в 2,5 раза. Причем загрязнение зафиксировали не только на Халактырском пляже, а также на двух соседних.

Озвученные данные запустили волну обсуждений в соцсетях и СМИ. Разобраться в ситуации поручил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, а затем к разбирательствам подключилась Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.

За пробами воды к Тихому океану отправились специалисты Росприроднадзора. Сотрудники сделали фотографии и сняли видео того, что происходит на побережье. Как ни странно, на снимках мертвых морских обитателей не оказалось. Несмотря на это, Росприроднадзор направил запросы во все уполномоченные ведомства.

«Информация противоречивая — резонанс большой. Надеюсь, подключатся правоохранительные органы. Все результаты передаем местным властям и ждем от всех такой же оперативности и открытости», — отметила глава Росприроднадзора Светана Радионова.

Позже видео с пляжа показало Министерство природы. Под роликом написано, что береговая линия совершенно чистая, а вода имеет нормальный цвет. Но пользователей такая информация не устроила. Многие написали в комментариях, что перед съемкой трупы животных специально убрали, а на песке остались следы от техники.

«Пляж перед съемкой никак и никем не убирался. Там всегда так накатано, поскольку по прибрежке ездят на джипах и квадроциклах», — объяснил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.

Утром 4 октября губернатор Камчатского края приехал на Халактырский пляж. К общественности он обратился прямо с места, признав, что загрязнение воды и жалобы серферов действительно имели место. Всех пострадавших он призвал обратиться в краевую больницу для постановки диагноза. Главное — сделать так, чтобы ситуацию не заминали и не приукрашивали, заявил Солодов. Для этого было решено сделать необходимые пробы и отправить их в Москву.

Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности Владимир Солодов губернатор Камчатского края.

Глава региона подчеркнул, что ситуация на Камчатке ясно показала, что в стране нет системы мониторинга неблагоприятных экологических явлений. Информацию власти и специальные службы получают от блогеров и неравнодушных граждан.

Солодов заявил, что предложит федеральным органам власти создать единую систему наблюдения. Он отметил, что находить неблагоприятные участки можно с помощью дистанционного зондирования и космических снимков. Новая система позволила бы быстро принимать решения и не доводить ситуацию до критической.

Тем не менее глава региона отметил, что сейчас ситуация на побережье Камчатки существенно улучшилась. Солодов осмотрел с лодки Авачинскую бухту и заверил, что цвет воды нигде не отличается и пятен загрязнения нет.

«Также сделали облет квадрокоптерами, который подтверждает эти выводы. Действительно, присутствует в ряде бухт выброшенное скопление морских ежей, звезд, в одном месте видели нескольких осьминогов. С причиной гибели морских животных будут разбираться ученые», — рассказал он.

После визита губернатора с пляжа вывезли 250 килограммов проб воды, песка, донных отложений и образцов погибших животных. Весь этот материал отправили в Москву для изучения биологами, химиками и токсикологами. Сначала специалисты определят отравляющее вещество, а затем можно будет сделать выводы о причинах.

Пока проводятся экспертизы, следователи занимаются процессуальной проверкой. Глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Кроме того, Камчатку посетила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая и забрала в столицу взятые образцы. Еще она сообщила о возбуждении административного дела.

«Докладываю: было возбуждено административное производство по признакам правонарушения по статье „Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта“», — сказала Яровая.

Она пояснила, что именно местные надзорные органы не отреагировали вовремя на ситуацию. Этот вопрос парламентарий пообещала обсудить с вице-премьером правительства Викторией Абрамченко и генеральным прокурором. При этом Генпрокуратура уже взяла под контроль ход и результаты проверок загрязнения воды у побережья Камчатки.